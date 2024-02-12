Тюменскую птицефабрику оштрафовали за нарушение закона

Птицефабрика «Боровская» в Тюмени заключила антиконкурентное соглашение с ЧОПом

13 февраля 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Охрану «жителей» и объектов птицефабрики и во второй раз выиграла компания, которую ранее оштрафовали вместе с «Боровской» Фото: Илья Московец © URA.RU Тюменская птицефабрика «Боровская» получила штраф за заключение антиконкурентного соглашения на охрану своих объектов. Аналогичное наказание вынесли компании, которая выиграла тендер от предприятия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления ФАС по региону. «У птицефабрики „Боровская“ возникла потребность в охране своих объектов. Предприятие объявило конкурентную закупку, однако позднее необоснованно отменило ее и заключило договор с ООО ЧОП „Аврора“, как с единственным поставщиком. Тем самым другие субъекты не смогли принять участие в конкурсе и подали жалобы. За нарушение антимонопольного законодательства птицефабрика и ЧОП получили штрафы», — рассказали URA.RU в УФАС. Изначально предприятие отрицало свою вину. Там поясняли, что провести конкурентный тендер не хватило времени: прошлый договор на охрану уже истекал, срочно нужен был новый подрядчик. Однако подтверждения этой позиции антимонопольщики не нашли. Позицию ведомства поддержал и Арбитражный суд: в итоге фабрика не только выплатила штраф, но и расторгла договор с подрядчиком и провела новую закупку. Судя по данным сервиса СБИС, контракт на почти 28 млн рублей опять выиграло ООО ЧОП «Аврора», однако в этот раз у него было два конкурента.

Тюменская птицефабрика «Боровская» получила штраф за заключение антиконкурентного соглашения на охрану своих объектов. Аналогичное наказание вынесли компании, которая выиграла тендер от предприятия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления ФАС по региону. «У птицефабрики „Боровская“ возникла потребность в охране своих объектов. Предприятие объявило конкурентную закупку, однако позднее необоснованно отменило ее и заключило договор с ООО ЧОП „Аврора“, как с единственным поставщиком. Тем самым другие субъекты не смогли принять участие в конкурсе и подали жалобы. За нарушение антимонопольного законодательства птицефабрика и ЧОП получили штрафы», — рассказали URA.RU в УФАС. Изначально предприятие отрицало свою вину. Там поясняли, что провести конкурентный тендер не хватило времени: прошлый договор на охрану уже истекал, срочно нужен был новый подрядчик. Однако подтверждения этой позиции антимонопольщики не нашли. Позицию ведомства поддержал и Арбитражный суд: в итоге фабрика не только выплатила штраф, но и расторгла договор с подрядчиком и провела новую закупку. Судя по данным сервиса СБИС, контракт на почти 28 млн рублей опять выиграло ООО ЧОП «Аврора», однако в этот раз у него было два конкурента.