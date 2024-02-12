Тюменскую птицефабрику оштрафовали за нарушение закона

Тюменская птицефабрика «Боровская» получила штраф за заключение антиконкурентного соглашения на охрану своих объектов. Аналогичное наказание вынесли компании, которая выиграла тендер от предприятия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления ФАС по региону.
«У птицефабрики „Боровская“ возникла потребность в охране своих объектов. Предприятие объявило конкурентную закупку, однако позднее необоснованно отменило ее и заключило договор с ООО ЧОП „Аврора“, как с единственным поставщиком. Тем самым другие субъекты не смогли принять участие в конкурсе и подали жалобы. За нарушение антимонопольного законодательства птицефабрика и ЧОП получили штрафы», — рассказали URA.RU в УФАС.
Изначально предприятие отрицало свою вину. Там поясняли, что провести конкурентный тендер не хватило времени: прошлый договор на охрану уже истекал, срочно нужен был новый подрядчик. Однако подтверждения этой позиции антимонопольщики не нашли.
Позицию ведомства поддержал и Арбитражный суд: в итоге фабрика не только выплатила штраф, но и расторгла договор с подрядчиком и провела новую закупку. Судя по данным сервиса СБИС, контракт на почти 28 млн рублей опять выиграло ООО ЧОП «Аврора», однако в этот раз у него было два конкурента.
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