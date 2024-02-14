14 февраля 2024

Жителю ХМАО грозит тюремный срок за случайно найденные патроны

© Служба новостей «URA.RU»
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Курсы практической стрельбы. Стрелковый клуб "Восточный рубеж". Пермь, опята, стрелковая подготовка, автоматные патроны, 545
Житель ХМАО незаконно хранил патроны в своей квартире Фото:

На жителя Когалыма возбудили уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов. Мужчина хранил в своей квартире патроны для спортивно-охотничьего оружия. Подозреваемому грозит тюремный срок до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«В ходе обыска в квартире мужчины служебный пес Оникс указал на комод, откуда полицейскими изъят 21 патрон калибра 5,6 мм. Согласно заключения эксперта, изъятое является боеприпасами к нарезному спортивно-охотничьему огнестрельному оружию. Разрешения на их хранение у подозреваемого не имеется. Мужчина пояснил, что нашел патроны в прошлом году при разборе ветхого жилья на одной из улиц города», — говорится в сообщении.

Югорчанину грозит срок лишения свободы до 5 лет, а также штраф до 80 тысяч рублей. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за преступление против личности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Октябрьском районе ХМАО служебная овчарка помогла полицейским обнаружить взрывчатку у местного жителя. Мужчина незаконно хранил дома порох и самодельные патроны.

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На жителя Когалыма возбудили уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов. Мужчина хранил в своей квартире патроны для спортивно-охотничьего оружия. Подозреваемому грозит тюремный срок до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «В ходе обыска в квартире мужчины служебный пес Оникс указал на комод, откуда полицейскими изъят 21 патрон калибра 5,6 мм. Согласно заключения эксперта, изъятое является боеприпасами к нарезному спортивно-охотничьему огнестрельному оружию. Разрешения на их хранение у подозреваемого не имеется. Мужчина пояснил, что нашел патроны в прошлом году при разборе ветхого жилья на одной из улиц города», — говорится в сообщении. Югорчанину грозит срок лишения свободы до 5 лет, а также штраф до 80 тысяч рублей. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за преступление против личности. Ранее URA.RU сообщало, что в Октябрьском районе ХМАО служебная овчарка помогла полицейским обнаружить взрывчатку у местного жителя. Мужчина незаконно хранил дома порох и самодельные патроны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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