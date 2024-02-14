Жителю ХМАО грозит тюремный срок за случайно найденные патроны

15 февраля 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

Житель ХМАО незаконно хранил патроны в своей квартире Фото: Сергей Русанов © URA.RU На жителя Когалыма возбудили уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов. Мужчина хранил в своей квартире патроны для спортивно-охотничьего оружия. Подозреваемому грозит тюремный срок до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.



«В ходе обыска в квартире мужчины служебный пес Оникс указал на комод, откуда полицейскими изъят 21 патрон калибра 5,6 мм. Согласно заключения эксперта, изъятое является боеприпасами к нарезному спортивно-охотничьему огнестрельному оружию. Разрешения на их хранение у подозреваемого не имеется. Мужчина пояснил, что нашел патроны в прошлом году при разборе ветхого жилья на одной из улиц города», — говорится в сообщении.



Югорчанину грозит срок лишения свободы до 5 лет, а также штраф до 80 тысяч рублей. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за преступление против личности.



Ранее URA.RU сообщало, что в Октябрьском районе ХМАО служебная овчарка помогла полицейским обнаружить взрывчатку у местного жителя. Мужчина незаконно хранил дома порох и самодельные патроны.

На жителя Когалыма возбудили уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов. Мужчина хранил в своей квартире патроны для спортивно-охотничьего оружия. Подозреваемому грозит тюремный срок до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «В ходе обыска в квартире мужчины служебный пес Оникс указал на комод, откуда полицейскими изъят 21 патрон калибра 5,6 мм. Согласно заключения эксперта, изъятое является боеприпасами к нарезному спортивно-охотничьему огнестрельному оружию. Разрешения на их хранение у подозреваемого не имеется. Мужчина пояснил, что нашел патроны в прошлом году при разборе ветхого жилья на одной из улиц города», — говорится в сообщении. Югорчанину грозит срок лишения свободы до 5 лет, а также штраф до 80 тысяч рублей. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за преступление против личности. Ранее URA.RU сообщало, что в Октябрьском районе ХМАО служебная овчарка помогла полицейским обнаружить взрывчатку у местного жителя. Мужчина незаконно хранил дома порох и самодельные патроны.