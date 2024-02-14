В Кургане из-за морозов взлетели цены на такси

15 февраля 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

В Кургане из-за морозов цены на такси вырастали до 20% Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Кургане из-за сильных морозов выросли цены на услуги такси. Прирост средней цены доходил до 20%. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе одного из сервисов заказа такси. «Сегодня утром из-за мороза и сильного ветра количество заказов увеличилось примерно на 30% по сравнению с предыдущими буднями. Средняя стоимость поездок в утренний час пик изменилась в пределах 20%. Из-за резкого превышения спроса над предложением время ожидания несколько увеличилось», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании «Максим». Отмечается, что на данный момент ситуация нормализовалась. Журналисту пояснили, что курганцы при сильных морозах предпочитают вызывать такси, чтобы не стоять на остановках при холодной погоде. Также жители используют такси, чтобы отправить ребенка в школу или спортивную секцию. «Из-за отмены занятий младшего и среднего звена возникает потребность отвезти ребенка к бабушке или привезти ее к нему», — делятся с URA.RU представители компании. Ранее URA.RU писало, что курганцы из-за аномальных морозов не могли заказать такси. Спрос на услуги водителей вырастал на 20% по сравнению с обычными днями.

В Кургане из-за сильных морозов выросли цены на услуги такси. Прирост средней цены доходил до 20%. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе одного из сервисов заказа такси. «Сегодня утром из-за мороза и сильного ветра количество заказов увеличилось примерно на 30% по сравнению с предыдущими буднями. Средняя стоимость поездок в утренний час пик изменилась в пределах 20%. Из-за резкого превышения спроса над предложением время ожидания несколько увеличилось», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании «Максим». Отмечается, что на данный момент ситуация нормализовалась. Журналисту пояснили, что курганцы при сильных морозах предпочитают вызывать такси, чтобы не стоять на остановках при холодной погоде. Также жители используют такси, чтобы отправить ребенка в школу или спортивную секцию. «Из-за отмены занятий младшего и среднего звена возникает потребность отвезти ребенка к бабушке или привезти ее к нему», — делятся с URA.RU представители компании. Ранее URA.RU писало, что курганцы из-за аномальных морозов не могли заказать такси. Спрос на услуги водителей вырастал на 20% по сравнению с обычными днями.