Курганцы из-за аномальных морозов не могут заказать такси

Спрос на такси в Кургане в холода вырос на 20%
© Служба новостей «URA.RU»
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Всякое. Курган, такси, шашки такси, шашка такси
Аномальные холода тормозят работу такси в Кургане Фото:

В Кургане из-за аномальных холодов резко вырос спрос на услуги такси — почти на 20% по сравнению с обычными днями. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе одного из сервисов заказа такси.

«С первыми зимними морозами в Кургане вырос спрос на такси. В сервисе количество заказов на поездки утром 7 декабря было почти на 20% больше, чем в предыдущие дни. В течение дня тоже держится повышенный спрос. Средняя стоимость поездок изменилась примерно на 10%», — рассказали URA.RU в сервисе заказа такси «Максим».

Из-за большого количества заказов увеличилась средняя продолжительность ожидания водителя. Журналисту URA.RU пояснили, что долгое ожидание при такой загруженности является нормой.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием к сотрудникам сервиса заказа такси Omega. Журналисту ответили, что передадут запрос руководителям в их рабочее время и пришлют ответ позже.

URA.RU писало ранее, что в октябре из-за дождей и холода в Кургане вырастали цены на такси. Тогда дороже всего оказались поездки из микрорайона Заозерный.

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В Кургане из-за аномальных холодов резко вырос спрос на услуги такси — почти на 20% по сравнению с обычными днями. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе одного из сервисов заказа такси. «С первыми зимними морозами в Кургане вырос спрос на такси. В сервисе количество заказов на поездки утром 7 декабря было почти на 20% больше, чем в предыдущие дни. В течение дня тоже держится повышенный спрос. Средняя стоимость поездок изменилась примерно на 10%», — рассказали URA.RU в сервисе заказа такси «Максим». Из-за большого количества заказов увеличилась средняя продолжительность ожидания водителя. Журналисту URA.RU пояснили, что долгое ожидание при такой загруженности является нормой. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием к сотрудникам сервиса заказа такси Omega. Журналисту ответили, что передадут запрос руководителям в их рабочее время и пришлют ответ позже. URA.RU писало ранее, что в октябре из-за дождей и холода в Кургане вырастали цены на такси. Тогда дороже всего оказались поездки из микрорайона Заозерный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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