Курганцы из-за аномальных морозов не могут заказать такси

Спрос на такси в Кургане в холода вырос на 20%

Аномальные холода тормозят работу такси в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за аномальных холодов резко вырос спрос на услуги такси — почти на 20% по сравнению с обычными днями. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе одного из сервисов заказа такси.

«С первыми зимними морозами в Кургане вырос спрос на такси. В сервисе количество заказов на поездки утром 7 декабря было почти на 20% больше, чем в предыдущие дни. В течение дня тоже держится повышенный спрос. Средняя стоимость поездок изменилась примерно на 10%», — рассказали URA.RU в сервисе заказа такси «Максим».

Из-за большого количества заказов увеличилась средняя продолжительность ожидания водителя. Журналисту URA.RU пояснили, что долгое ожидание при такой загруженности является нормой.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием к сотрудникам сервиса заказа такси Omega. Журналисту ответили, что передадут запрос руководителям в их рабочее время и пришлют ответ позже.

URA.RU писало ранее, что в октябре из-за дождей и холода в Кургане вырастали цены на такси. Тогда дороже всего оказались поездки из микрорайона Заозерный.