Песков объяснил свои слова про то, что СВО может идти дольше планируемого

Песков: Россия начала СВО против Киева, а продолжила войной с Западом
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что СВО продолжается Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его заявление о том, что спецоперация на Украине может затянуться, было вырвано из контекста. Представитель Кремля уточнил, что начав с операции против киевского режима, РФ продолжила ее как войну с Западом.

Пресс-атташе заявил, что что многие СМИ плодят фейки, вырывая заявления из контекста. Так и его слова о СВО были восприняты неправильно. «[Специальная] военная операция продолжается. Начиналась она как операция против Украины с определенными целями. Но продолжается она как война с коллективным Западом и Североатлантическим альянсом. Она может длиться дольше», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Днем ранее у Пескова состоялось общение с прессой. Тогда он заявил, что спецоперация может идти дольше, чем планируется. Также он подчеркнул, что что цели военной операции обязательно будут достигнуты.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его заявление о том, что спецоперация на Украине может затянуться, было вырвано из контекста. Представитель Кремля уточнил, что начав с операции против киевского режима, РФ продолжила ее как войну с Западом. Пресс-атташе заявил, что что многие СМИ плодят фейки, вырывая заявления из контекста. Так и его слова о СВО были восприняты неправильно. «[Специальная] военная операция продолжается. Начиналась она как операция против Украины с определенными целями. Но продолжается она как война с коллективным Западом и Североатлантическим альянсом. Она может длиться дольше», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Днем ранее у Пескова состоялось общение с прессой. Тогда он заявил, что спецоперация может идти дольше, чем планируется. Также он подчеркнул, что что цели военной операции обязательно будут достигнуты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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