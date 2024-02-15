Песков объяснил свои слова про то, что СВО может идти дольше планируемого

Песков: Россия начала СВО против Киева, а продолжила войной с Западом

15 февраля 2024 в 12:58 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что СВО продолжается Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его заявление о том, что спецоперация на Украине может затянуться, было вырвано из контекста. Представитель Кремля уточнил, что начав с операции против киевского режима, РФ продолжила ее как войну с Западом. Пресс-атташе заявил, что что многие СМИ плодят фейки, вырывая заявления из контекста. Так и его слова о СВО были восприняты неправильно. «[Специальная] военная операция продолжается. Начиналась она как операция против Украины с определенными целями. Но продолжается она как война с коллективным Западом и Североатлантическим альянсом. Она может длиться дольше», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Днем ранее у Пескова состоялось общение с прессой. Тогда он заявил, что спецоперация может идти дольше, чем планируется. Также он подчеркнул, что что цели военной операции обязательно будут достигнуты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его заявление о том, что спецоперация на Украине может затянуться, было вырвано из контекста. Представитель Кремля уточнил, что начав с операции против киевского режима, РФ продолжила ее как войну с Западом. Пресс-атташе заявил, что что многие СМИ плодят фейки, вырывая заявления из контекста. Так и его слова о СВО были восприняты неправильно. «[Специальная] военная операция продолжается. Начиналась она как операция против Украины с определенными целями. Но продолжается она как война с коллективным Западом и Североатлантическим альянсом. Она может длиться дольше», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Днем ранее у Пескова состоялось общение с прессой. Тогда он заявил, что спецоперация может идти дольше, чем планируется. Также он подчеркнул, что что цели военной операции обязательно будут достигнуты.