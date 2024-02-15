Шестеро человек погибли при ударе ВСУ по центру Белгорода

Осколки ракеты рухнули на территорию ТЦ в Белгороде
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
Шестеро человек погибли при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Белгорода. Об этом сообщает Mash.
«Как минимум шесть человек погибли и 10 пострадали в результате удара ВСУ по Белгороду», — передают авторы канала. Отмечается, что в осколки ракеты Украины рухнули на территорию школы и магазин. Один из осколков попал на территорию торгового центра.
Изначально о теракте сообщил telegram-канал 112. Первоначально сообщалось о четырех погибших.
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