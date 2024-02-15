Шестеро человек погибли при ударе ВСУ по центру Белгорода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торговый центр «Стрекоза». Курган, торговый центр, вход запрещен, тц, вход закрыт, ограничительная лента, посетители тц, вход в тц
Осколки ракеты рухнули на территорию ТЦ в Белгороде Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Шестеро человек погибли при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Белгорода. Об этом сообщает Mash.

«Как минимум шесть человек погибли и 10 пострадали в результате удара ВСУ по Белгороду», — передают авторы канала. Отмечается, что в осколки ракеты Украины рухнули на территорию школы и магазин. Один из осколков попал на территорию торгового центра.

Изначально о теракте сообщил telegram-канал 112. Первоначально сообщалось о четырех погибших.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Шестеро человек погибли при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Белгорода. Об этом сообщает Mash. «Как минимум шесть человек погибли и 10 пострадали в результате удара ВСУ по Белгороду», — передают авторы канала. Отмечается, что в осколки ракеты Украины рухнули на территорию школы и магазин. Один из осколков попал на территорию торгового центра. Изначально о теракте сообщил telegram-канал 112. Первоначально сообщалось о четырех погибших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...