Шестеро человек погибли при ударе ВСУ по центру Белгорода

15 февраля 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Осколки ракеты рухнули на территорию ТЦ в Белгороде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Шестеро человек погибли при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Белгорода. Об этом сообщает Mash. «Как минимум шесть человек погибли и 10 пострадали в результате удара ВСУ по Белгороду», — передают авторы канала. Отмечается, что в осколки ракеты Украины рухнули на территорию школы и магазин. Один из осколков попал на территорию торгового центра. Изначально о теракте сообщил telegram-канал 112. Первоначально сообщалось о четырех погибших.

Шестеро человек погибли при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Белгорода. Об этом сообщает Mash. «Как минимум шесть человек погибли и 10 пострадали в результате удара ВСУ по Белгороду», — передают авторы канала. Отмечается, что в осколки ракеты Украины рухнули на территорию школы и магазин. Один из осколков попал на территорию торгового центра. Изначально о теракте сообщил telegram-канал 112. Первоначально сообщалось о четырех погибших.