«Пишет с нами новости 25 лет»: журналистов из Обнинска заподозрили в жестоком содержании крокодила
Местные жители обратились в Росприроднадзор
Фото: Илья Московец © URA.RU
В студии телеканала в Обнинске около 20 лет тайно живет крокодил. Он якобы содержится в ужасных условиях, сообщили в соцсетях.
«В здании канала „Обнинск ТВ“ на улице Гагарина содержат крокодила Глафиру. По словам жителей, рептилия находится в ужасных условиях», — пишет telegram-канал «Осторожно, новости». По словам местных, у рептилии маленький вольер, застоявшаяся вода, а живет Глафира на кафельном полу.
Якобы пост в своих соцсетях опубликовала сотрудница компании. «Знакомьтесь — Глафира. Ей уже 25 лет. В 2000 году приехала в телекомпанию малюсенькой ящеркой и стала вот такой большой. Работает, пишет новости», — приводит канал текст публикации. После недовольных комментариев сотрудница удалила публикацию, а в разговоре с представителями telegram-канала она позже, как утверждается, сказала, что в редакции никаких животных не живет, а ролик был создан нейросетью.
