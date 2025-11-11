Президентский фонд выделит миллиардные гранты на культурные проекты в России

Ключевым достижением грантового конкурса стало рекордное привлечение средств от ПФКИ и бизнеса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) объявил результаты 15-го грантового конкурса. По его итогам финансовую поддержку получат 810 творческих проектов из 86 регионов России. Общая сумма грантов составит 4,796 млрд рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ПФКИ.

«Это пятнадцатый, юбилейный, конкурс с момента создания Президентского фонда культурных инициатив. По итогам заседания нам предстоит распределить первую половину годового грантового бюджета — Экспертный совет предлагает направить четыре миллиарда млрд 796 млн рублей на поддержку 810 проектов», — сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Его слова приводит пресс-служба ПФКИ.

Основным результатом текущей волны конкурса стало достижение рекордного уровня софинансирования, который составил 134%. Благодаря этому победители смогут привлечь дополнительно 6,44 млрд рублей из собственных и партнерских источников в дополнение к финансированию от Фонда. Наибольшее количество проектов-победителей представлено в следующих регионах: Москва, Нижегородская область, Санкт-Петербург, Удмуртия, а также Белгородская, Челябинская, Иркутская, Новосибирская, Омская и Тюменская области. Среди концепций, получивших поддержку, есть как крупные инициативы федерального уровня, так и не менее значимые локальные проекты.

«Поддержку может получить только качественно проработанная, с сильным партнерским началом, финансово точно выверенная заявка. Команды серьезно относятся к анализу культурной жизни родных регионов, как итог — мы получаем социокультурные проекты, которые с момента получения грантовых средств востребованы и полностью готовы к тому, чтобы быть реализованными», — сообщил гендиректор ПФКИ Роман Карманов.

По итогам конкурса больше всего победивших проектов представили некоммерческие организации — 425 проектов (52,5 %). Муниципальные учреждения представили 187 проектов-победителей (23 %), коммерческие организации — 100 проектов (12,4 %), индивидуальные предприниматели — 98 проектов (12,1 %). Больше всего проектов победило в тематическом направлении «Культурный код» — 292. Также много проектов победило в направлениях «Место силы» (153 проекта) и «Единство с судьбой России» (104 проекта).

«Для творческих коллективов нашей большой страны, работающих в сфере концертной деятельности, поддержка Президентского фонда культурных инициатив — прежде всего возможность выезжать на гастроли, покрывая многочисленные расходы. Получение финансирования в виде грантов мотивирует людей искусства не просто повторять имеющийся в репертуаре „золотой фонд“, а создавать новые программы. Именно так рождались уже реализованные масштабные проекты, подобные „#ОРКЕСТРНЕПОКОРЕННЫХ“», — рассказал гендиректор и художественный руководитель Донецкой государственной академической филармонии Александр Парецкий.

В преддверии Года единства народов России, который будет отмечаться в 2026 году по инициативе президента РФ Владимира Путина, ряд этнопроектов получил грантовую поддержку. Среди поддержанных инициатив — «Звук Евразии: традиционные ценности для молодежи», который предусматривает проведение концертных мероприятий в шести российских регионах. Особого внимания заслуживает инициатива из Магаданской области — проект «Мультимедийная ЭТНОКНИГА Крайнего Северо-Востока России». Его цель — создание информационной базы, посвященной культуре коренных малочисленных народов Крайнего Севера. Также получат поддержку мероприятия в исторических регионах: фестиваль органной музыки «Донецкая осень 2026: с любовью к России!» в ДНР и «Курсы военных кинодокументалистов (воендоков)» в ЛНР.

«2026 год — очень важная дата для всего культурного сообщества. Мы отметим 150-летие Союза театральных деятелей России. Надеюсь, что реализовать все наши идеи и замыслы мы сможем с грантовой поддержкой государства. Это уникальная возможность не отказываться от смелых, масштабных проектов, как федерального, так и регионального уровня», — отметил народный артист России, Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков.

