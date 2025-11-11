Замглавы администрации президента сделал маркетплейсам жесткое предупреждение
Орешкин предупредил, что если комиссии не будут держаться в рамках, то придется вмешиваться регуляторам
Фото: Илья Московец © URA.RU
Комиссии маркетплейсов должны находиться в рамках. Иначе регуляторы могут вмешаться для предотвращения монопольного поведения, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин на «Дне платформенной экономики».
По словам Орешкина, в последние месяцы наблюдается недовольство уровнем комиссий на торговых платформах. «Если эта история не будет в определенных рамках, как она уже, например, на платформах такси, в том числе при помощи ФАС, в определенные рамки поставлена — если действий со стороны платформ не будет, то, конечно, регуляторам придется на это реагировать» — цитирует его «Царьград».
Ранее ФАС уже заставила онлайн-площадки пересмотреть правила для продавцов, в частности отменить индекс остатка товара и изменить систему возврата. Также в сентябре Союз торговых центров жаловался в ФАС на ценовой демпинг маркетплейсов, а глава Центробанка критиковала скидки при оплате картами банков платформ. Теперь замглавы администрации президента РФ предупредил о возможном вмешательстве регуляторов, если комиссии не будут ограничены.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Джон11 ноября 2025 21:35Я извиняюсь,от действия маркетплейсов товар дорожает или дешевеет,может кто объяснить!