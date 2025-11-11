Замглавы администрации президента сделал маркетплейсам жесткое предупреждение

Орешкин предупредил, что если комиссии не будут держаться в рамках, то придется вмешиваться регуляторам Фото: Илья Московец © URA.RU

Комиссии маркетплейсов должны находиться в рамках. Иначе регуляторы могут вмешаться для предотвращения монопольного поведения, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин на «Дне платформенной экономики».

По словам Орешкина, в последние месяцы наблюдается недовольство уровнем комиссий на торговых платформах. «Если эта история не будет в определенных рамках, как она уже, например, на платформах такси, в том числе при помощи ФАС, в определенные рамки поставлена — если действий со стороны платформ не будет, то, конечно, регуляторам придется на это реагировать» — цитирует его «Царьград».