При обстреле ВСУ по Белгороду погиб четырехмесячный ребенок

Семья везла малыша в коляске, в которую попали осколки ракет
В Белгороде во время обстрела ВСУ погиб ребенок, которому было четыре месяца. Родители везли его в коляске, в которую попали осколки от снарядов армии Украины. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Четыре месяца было погибшему в Белгороде младенцу», — говорится в сообщении. Отмечается, что в момент удара украинской армии семья гуляла на территории школы, ребенок при этом ехал в коляске. В него попали осколки от ракетных снарядов.
Ранее после ударов ВСУ были госпитализированы 13 человек. Из них восемь человек находятся в реанимации. Кроме того, в приемном отделении больницы умерли ребенок и женщина.
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