При обстреле ВСУ по Белгороду погиб четырехмесячный ребенок

15 февраля 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Семья везла малыша в коляске, в которую попали осколки ракет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Белгороде во время обстрела ВСУ погиб ребенок, которому было четыре месяца. Родители везли его в коляске, в которую попали осколки от снарядов армии Украины. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Четыре месяца было погибшему в Белгороде младенцу», — говорится в сообщении. Отмечается, что в момент удара украинской армии семья гуляла на территории школы, ребенок при этом ехал в коляске. В него попали осколки от ракетных снарядов. Ранее после ударов ВСУ были госпитализированы 13 человек. Из них восемь человек находятся в реанимации. Кроме того, в приемном отделении больницы умерли ребенок и женщина.

В Белгороде во время обстрела ВСУ погиб ребенок, которому было четыре месяца. Родители везли его в коляске, в которую попали осколки от снарядов армии Украины. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Четыре месяца было погибшему в Белгороде младенцу», — говорится в сообщении. Отмечается, что в момент удара украинской армии семья гуляла на территории школы, ребенок при этом ехал в коляске. В него попали осколки от ракетных снарядов. Ранее после ударов ВСУ были госпитализированы 13 человек. Из них восемь человек находятся в реанимации. Кроме того, в приемном отделении больницы умерли ребенок и женщина.