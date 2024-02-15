При обстреле ВСУ по Белгороду погиб четырехмесячный ребенок

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Цветы. Дети. Пенсионеры. Курган, снег, зима, детская коляска
Семья везла малыша в коляске, в которую попали осколки ракет Фото:

В Белгороде во время обстрела ВСУ погиб ребенок, которому было четыре месяца. Родители везли его в коляске, в которую попали осколки от снарядов армии Украины. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Четыре месяца было погибшему в Белгороде младенцу», — говорится в сообщении. Отмечается, что в момент удара украинской армии семья гуляла на территории школы, ребенок при этом ехал в коляске. В него попали осколки от ракетных снарядов.

Ранее после ударов ВСУ были госпитализированы 13 человек. Из них восемь человек находятся в реанимации. Кроме того, в приемном отделении больницы умерли ребенок и женщина.

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В Белгороде во время обстрела ВСУ погиб ребенок, которому было четыре месяца. Родители везли его в коляске, в которую попали осколки от снарядов армии Украины. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Четыре месяца было погибшему в Белгороде младенцу», — говорится в сообщении. Отмечается, что в момент удара украинской армии семья гуляла на территории школы, ребенок при этом ехал в коляске. В него попали осколки от ракетных снарядов. Ранее после ударов ВСУ были госпитализированы 13 человек. Из них восемь человек находятся в реанимации. Кроме того, в приемном отделении больницы умерли ребенок и женщина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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