Госпитализировано 13 раненых после ударов ВСУ по Белгороду

15 февраля 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

. Фото: Игорь Пантин © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область При обстреле украинской армии по Белгородской области госпитализированы 13 человек. В приемном отделении также умерли два человека — женщина и ребенок. Об этом сообщают в приемном отделении городской больницы г. Белгорода. «На данный момент госпитализированы 13 человек, из них 8 человек в реанимации», — передает ТАСС информацию из белгородской больницы. Также отмечается, что в приемном отделении умерли ребенок и женщина.

При обстреле украинской армии по Белгородской области госпитализированы 13 человек. В приемном отделении также умерли два человека — женщина и ребенок. Об этом сообщают в приемном отделении городской больницы г. Белгорода. «На данный момент госпитализированы 13 человек, из них 8 человек в реанимации», — передает ТАСС информацию из белгородской больницы. Также отмечается, что в приемном отделении умерли ребенок и женщина.