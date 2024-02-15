Госпитализировано 13 раненых после ударов ВСУ по Белгороду

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ВСУ обстреливают Белгородскую область

При обстреле украинской армии по Белгородской области госпитализированы 13 человек. В приемном отделении также умерли два человека — женщина и ребенок. Об этом сообщают в приемном отделении городской больницы г. Белгорода.

«На данный момент госпитализированы 13 человек, из них 8 человек в реанимации», — передает ТАСС информацию из белгородской больницы. Также отмечается, что в приемном отделении умерли ребенок и женщина.

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При обстреле украинской армии по Белгородской области госпитализированы 13 человек. В приемном отделении также умерли два человека — женщина и ребенок. Об этом сообщают в приемном отделении городской больницы г. Белгорода. «На данный момент госпитализированы 13 человек, из них 8 человек в реанимации», — передает ТАСС информацию из белгородской больницы. Также отмечается, что в приемном отделении умерли ребенок и женщина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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