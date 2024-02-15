Госпитализировано 13 раненых после ударов ВСУ по Белгороду

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новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
При обстреле украинской армии по Белгородской области госпитализированы 13 человек. В приемном отделении также умерли два человека — женщина и ребенок. Об этом сообщают в приемном отделении городской больницы г. Белгорода.
«На данный момент госпитализированы 13 человек, из них 8 человек в реанимации», — передает ТАСС информацию из белгородской больницы. Также отмечается, что в приемном отделении умерли ребенок и женщина.
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