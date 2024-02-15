За две недели путешественники намерены посетить Ямбург, Антипаюту, Гыду Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Участники федеральной экспедиции «Россия 360» прибыли к берегам Карского моря, в село Новый Порт (ЯНАО). За две недели путешественники намерены посетить Ямбург, Антипаюту, Гыду. Масштабный автомобильный проект стартовал в Мурманске в конце января, сообщает пресс-служба правительства округа. За ходом экспедиции Богдана Булычева следит и губернатор округа Дмитрий Артюхов.

«Сегодня команда первой континентальной экспедиции прибыла в село Новый Порт. На Ямале путешественники планируют пробыть около недели. В планах — заехать в Ямбург, Антипаюту, Гыду, а также встретиться с ямальскими школьниками. Масштабный автомобильный проект стартовал в Мурманске в конце января», — говорится в сообщении.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поделился своими впечатлениями о миссии путешественников. «Слежу за ходом экспедиции „Россия 360“. Команда достигла Ямала и сейчас находится у берегов Карского моря. Наш хороший друг, путешественник Богдан Булычев передает северянам большой привет», — пишет Артюхов в своем telegram-канале.

Путешественники отправились в экспедицию по сухопутным границам России. Миссия команды — преодолеть более 33 тысяч километров, проехав через 58 регионов РФ. Арктика — это только первый путешествия.