В Курганской области вынесли приговор мужчине, выбившему ногой глаз сожительницы

Курганец, выбивший ногой глаз подруги, отправится в колонию

15 февраля 2024 в 17:36 Размер текста - 17 +

Курганец отправится в колонию за причинение травмы подруге Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Петуховского округа (Курганская область) признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека. За то, что он ногой выбил глаз своей сожительницы, курганец отправится в колонию. Об этом сообщает сайт районного суда. «Приговором Петуховского районного суда Курганской области мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — рассказали в организации. Приговор в законную силу не вступил. Инцидент произошел в ноябре 2023 года. Пара находилась на веранде частного дома, когда нетрезвый мужчина в ходе ссоры нанес удар ногой женщине в голову. После этого женщина потеряла правый глаз. Подсудимый признал свою и принес извинения женщине. Также он активно способствовал следствию, что суд счел смягчающим обстоятельством. Ранее URA.RU сообщало, что жительнице Курганской области пришлось удалять глаз. В больницу она попала после нетрезвой ссоры с мужчиной. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

Житель Петуховского округа (Курганская область) признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека. За то, что он ногой выбил глаз своей сожительницы, курганец отправится в колонию. Об этом сообщает сайт районного суда. «Приговором Петуховского районного суда Курганской области мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — рассказали в организации. Приговор в законную силу не вступил. Инцидент произошел в ноябре 2023 года. Пара находилась на веранде частного дома, когда нетрезвый мужчина в ходе ссоры нанес удар ногой женщине в голову. После этого женщина потеряла правый глаз. Подсудимый признал свою и принес извинения женщине. Также он активно способствовал следствию, что суд счел смягчающим обстоятельством. Ранее URA.RU сообщало, что жительнице Курганской области пришлось удалять глаз. В больницу она попала после нетрезвой ссоры с мужчиной. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.