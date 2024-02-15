Погиб четвертый наемник из Чехии, воевавший за ВСУ

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Выставка военных трофеев в музее ОДО. Екатеринбург, всу, вооруженные силы украины, военный трофей
В рядах ВСУ погибло намного больше иностранных наемников, передает Даниэл Дрейк Фото:
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В боевых действиях на Украине погиб уже четвертый гражданин Чехии, воевавший в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Даниэл Дрейк.

«Могу подтвердить смерть одного гражданина Чехии в минувшие выходные у Авдеевки», — сообщил Дрейк. Его слова передает издание Seznam Zprávy.

Авторы статьи отметили, что МИД Чехии с начала СВО зарегистрировало смерть уже четырех чехов, участвовавших в качестве добровольцев в рядах украинской армии. В материале подчеркнули, что погибших граждан Чехии намного больше.

Ранее один из иностранных бойцов с позывным Чечо сообщил, что на Украине наемники из Колумбии позорно бежали с поля боя, так как опасались атаки российских дронов. Киевский режим в 2023 году начал вербовать латиноамериканцев, которые вступают в украинскую армию лишь ради денег, передает RT.

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В боевых действиях на Украине погиб уже четвертый гражданин Чехии, воевавший в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Даниэл Дрейк. «Могу подтвердить смерть одного гражданина Чехии в минувшие выходные у Авдеевки», — сообщил Дрейк. Его слова передает издание Seznam Zprávy. Авторы статьи отметили, что МИД Чехии с начала СВО зарегистрировало смерть уже четырех чехов, участвовавших в качестве добровольцев в рядах украинской армии. В материале подчеркнули, что погибших граждан Чехии намного больше. Ранее один из иностранных бойцов с позывным Чечо сообщил, что на Украине наемники из Колумбии позорно бежали с поля боя, так как опасались атаки российских дронов. Киевский режим в 2023 году начал вербовать латиноамериканцев, которые вступают в украинскую армию лишь ради денег, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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