Колумбийские наемники опозорились, сбежав с поля боя на Украине

Associated Press: наемники из Колумбии сбежали с поля боя на Украине

14 февраля 2024 в 09:02 Размер текста - 17 +

На стороне Украины воюют наемники из разных стран Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине наемники из Колумбии позорно бежали с поля боя, так как опасались атаки российских дронов. В этом признался один из иностранных бойцов с позывным Чечо. «Мы встали и решили бежать с позиции, чтобы спасти свои жизни», — сказал Чечо в разговоре с зарубежным агентством Associated Press. Он уточнил, что группа колумбийских наемниках, в числе которых был и сам боец, подверглась массированной атаке российских беспилотников и были вынуждены с позором отступить. По его словам, он был уверен, что не вернется живым. На стороне Украины с самого начала российской спецоперации воюют иностранные наемники. Колумбийские наемники также признавались, что на Украине процветает беззаконие и коррупция. Недавно сообщалось, что российские бойцы уничтожили французских наемников в Харькове.

На Украине наемники из Колумбии позорно бежали с поля боя, так как опасались атаки российских дронов. В этом признался один из иностранных бойцов с позывным Чечо. «Мы встали и решили бежать с позиции, чтобы спасти свои жизни», — сказал Чечо в разговоре с зарубежным агентством Associated Press. Он уточнил, что группа колумбийских наемниках, в числе которых был и сам боец, подверглась массированной атаке российских беспилотников и были вынуждены с позором отступить. По его словам, он был уверен, что не вернется живым. На стороне Украины с самого начала российской спецоперации воюют иностранные наемники. Колумбийские наемники также признавались, что на Украине процветает беззаконие и коррупция. Недавно сообщалось, что российские бойцы уничтожили французских наемников в Харькове.