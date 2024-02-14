На Украине наемники из Колумбии позорно бежали с поля боя, так как опасались атаки российских дронов. В этом признался один из иностранных бойцов с позывным Чечо.
«Мы встали и решили бежать с позиции, чтобы спасти свои жизни», — сказал Чечо в разговоре с зарубежным агентством Associated Press. Он уточнил, что группа колумбийских наемниках, в числе которых был и сам боец, подверглась массированной атаке российских беспилотников и были вынуждены с позором отступить. По его словам, он был уверен, что не вернется живым.
На стороне Украины с самого начала российской спецоперации воюют иностранные наемники. Колумбийские наемники также признавались, что на Украине процветает беззаконие и коррупция. Недавно сообщалось, что российские бойцы уничтожили французских наемников в Харькове.
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