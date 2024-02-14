Колумбийские наемники опозорились, сбежав с поля боя на Украине

Associated Press: наемники из Колумбии сбежали с поля боя на Украине
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На стороне Украины воюют наемники из разных стран Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине наемники из Колумбии позорно бежали с поля боя, так как опасались атаки российских дронов. В этом признался один из иностранных бойцов с позывным Чечо.

«Мы встали и решили бежать с позиции, чтобы спасти свои жизни», — сказал Чечо в разговоре с зарубежным агентством Associated Press. Он уточнил, что группа колумбийских наемниках, в числе которых был и сам боец, подверглась массированной атаке российских беспилотников и были вынуждены с позором отступить. По его словам, он был уверен, что не вернется живым.

На стороне Украины с самого начала российской спецоперации воюют иностранные наемники. Колумбийские наемники также признавались, что на Украине процветает беззаконие и коррупция. Недавно сообщалось, что российские бойцы уничтожили французских наемников в Харькове.

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На Украине наемники из Колумбии позорно бежали с поля боя, так как опасались атаки российских дронов. В этом признался один из иностранных бойцов с позывным Чечо. «Мы встали и решили бежать с позиции, чтобы спасти свои жизни», — сказал Чечо в разговоре с зарубежным агентством Associated Press. Он уточнил, что группа колумбийских наемниках, в числе которых был и сам боец, подверглась массированной атаке российских беспилотников и были вынуждены с позором отступить. По его словам, он был уверен, что не вернется живым. На стороне Украины с самого начала российской спецоперации воюют иностранные наемники. Колумбийские наемники также признавались, что на Украине процветает беззаконие и коррупция. Недавно сообщалось, что российские бойцы уничтожили французских наемников в Харькове.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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