Панина* заочно арестовали за пропаганду терроризма

15 февраля 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

Панин арестован заочно Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Российский актер Алексей Панин (признан в России иноагентом) на два месяца заочно арестован по статье о публичных призывах к терроризму и оправдании террористической деятельности. Об этом сообщают Суды общей юрисдикции Москвы. «Постановлением Гагаринского районного суда города Москвы избран заочный ареста в отношении Панина Алексея Вячеславовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ», — передает telegram-канал судов Москвы. Отмечается, что срок ареста составляет два месяца с момента его депортации или экстрадиции в Россию. *Алексей Панин признан в России иноагентом

Российский актер Алексей Панин (признан в России иноагентом) на два месяца заочно арестован по статье о публичных призывах к терроризму и оправдании террористической деятельности. Об этом сообщают Суды общей юрисдикции Москвы. «Постановлением Гагаринского районного суда города Москвы избран заочный ареста в отношении Панина Алексея Вячеславовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ», — передает telegram-канал судов Москвы. Отмечается, что срок ареста составляет два месяца с момента его депортации или экстрадиции в Россию. *Алексей Панин признан в России иноагентом