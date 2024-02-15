Панина* заочно арестовали за пропаганду терроризма

Панин арестован заочно
Российский актер Алексей Панин (признан в России иноагентом) на два месяца заочно арестован по статье о публичных призывах к терроризму и оправдании террористической деятельности. Об этом сообщают Суды общей юрисдикции Москвы.
«Постановлением Гагаринского районного суда города Москвы избран заочный ареста в отношении Панина Алексея Вячеславовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ», — передает
*Алексей Панин признан в России иноагентом
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