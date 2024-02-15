Панина* заочно арестовали за пропаганду терроризма

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Панин арестован заочно Фото:

Российский актер Алексей Панин (признан в России иноагентом) на два месяца заочно арестован по статье о публичных призывах к терроризму и оправдании террористической деятельности. Об этом сообщают Суды общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Гагаринского районного суда города Москвы избран заочный ареста в отношении Панина Алексея Вячеславовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ», — передает telegram-канал судов Москвы. Отмечается, что срок ареста составляет два месяца с момента его депортации или экстрадиции в Россию.

*Алексей Панин признан в России иноагентом

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Российский актер Алексей Панин (признан в России иноагентом) на два месяца заочно арестован по статье о публичных призывах к терроризму и оправдании террористической деятельности. Об этом сообщают Суды общей юрисдикции Москвы. «Постановлением Гагаринского районного суда города Москвы избран заочный ареста в отношении Панина Алексея Вячеславовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ», — передает telegram-канал судов Москвы. Отмечается, что срок ареста составляет два месяца с момента его депортации или экстрадиции в Россию. *Алексей Панин признан в России иноагентом
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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