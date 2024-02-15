Пассажиры поезда находятся в безопасности после ДТП в Пермском крае

15 февраля 2024 в 22:22 Размер текста - 17 +

Пассажиры поезда находятся в комфортных условиях на станции Чернушка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае на переезде Щучье Озеро — Бартым поезд столкнулся с грузовиком. Состав задерживается, пассажирам обеспечены комфортные условия. Информация об этом опубликована на сайте РЖД. «Вследствие ДТП на переезде перегона Щучье Озеро — Бартым на станции Чернушка был задержан пассажирский поезд №96 Москва — Барнаул. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим, в случае отставания от графика свыше четырех часов, пассажиры будут обеспечены дополнительным питанием», — говорится в сообщении представителей РЖД. По данным ведомства, на месте аварии работают восстановительные поезда и бригады энергетиков. Представители РЖД приносят извинения пассажирам за доставленные неудобства. В аварии на железнодорожном переезде в Пермском крае 15 февраля пострадал водитель грузовика. Его автомобиль заглох на переезде, в результате машину снес грузовой поезд. Машинист поезда применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако столкновение предотвратить не удалось. В результате происшествия погибших нет, опрокидывание вагонов не допущено.

В Пермском крае на переезде Щучье Озеро — Бартым поезд столкнулся с грузовиком. Состав задерживается, пассажирам обеспечены комфортные условия. Информация об этом опубликована на сайте РЖД. «Вследствие ДТП на переезде перегона Щучье Озеро — Бартым на станции Чернушка был задержан пассажирский поезд №96 Москва — Барнаул. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим, в случае отставания от графика свыше четырех часов, пассажиры будут обеспечены дополнительным питанием», — говорится в сообщении представителей РЖД. По данным ведомства, на месте аварии работают восстановительные поезда и бригады энергетиков. Представители РЖД приносят извинения пассажирам за доставленные неудобства. В аварии на железнодорожном переезде в Пермском крае 15 февраля пострадал водитель грузовика. Его автомобиль заглох на переезде, в результате машину снес грузовой поезд. Машинист поезда применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако столкновение предотвратить не удалось. В результате происшествия погибших нет, опрокидывание вагонов не допущено.