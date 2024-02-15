Пассажиры поезда находятся в безопасности после ДТП в Пермском крае

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РЖД. Вокзал Челябинск, локомотив, ржд, железная дорога, поезд
Пассажиры поезда находятся в комфортных условиях на станции Чернушка Фото:

В Пермском крае на переезде Щучье Озеро — Бартым поезд столкнулся с грузовиком. Состав задерживается, пассажирам обеспечены комфортные условия. Информация об этом опубликована на сайте РЖД.

«Вследствие ДТП на переезде перегона Щучье Озеро — Бартым на станции Чернушка был задержан пассажирский поезд №96 Москва — Барнаул. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим, в случае отставания от графика свыше четырех часов, пассажиры будут обеспечены дополнительным питанием», — говорится в сообщении представителей РЖД.

По данным ведомства, на месте аварии работают восстановительные поезда и бригады энергетиков. Представители РЖД приносят извинения пассажирам за доставленные неудобства.

В аварии на железнодорожном переезде в Пермском крае 15 февраля пострадал водитель грузовика. Его автомобиль заглох на переезде, в результате машину снес грузовой поезд. Машинист поезда применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако столкновение предотвратить не удалось. В результате происшествия погибших нет, опрокидывание вагонов не допущено.

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В Пермском крае на переезде Щучье Озеро — Бартым поезд столкнулся с грузовиком. Состав задерживается, пассажирам обеспечены комфортные условия. Информация об этом опубликована на сайте РЖД. «Вследствие ДТП на переезде перегона Щучье Озеро — Бартым на станции Чернушка был задержан пассажирский поезд №96 Москва — Барнаул. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим, в случае отставания от графика свыше четырех часов, пассажиры будут обеспечены дополнительным питанием», — говорится в сообщении представителей РЖД. По данным ведомства, на месте аварии работают восстановительные поезда и бригады энергетиков. Представители РЖД приносят извинения пассажирам за доставленные неудобства. В аварии на железнодорожном переезде в Пермском крае 15 февраля пострадал водитель грузовика. Его автомобиль заглох на переезде, в результате машину снес грузовой поезд. Машинист поезда применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако столкновение предотвратить не удалось. В результате происшествия погибших нет, опрокидывание вагонов не допущено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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