Пассажиры поезда находятся в безопасности после ДТП в Пермском крае

В Пермском крае на переезде Щучье Озеро — Бартым поезд столкнулся с грузовиком. Состав задерживается, пассажирам обеспечены комфортные условия. Информация об этом опубликована на сайте РЖД.
«Вследствие ДТП на переезде перегона Щучье Озеро — Бартым на станции Чернушка был задержан пассажирский поезд №96 Москва — Барнаул. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим, в случае отставания от графика свыше четырех часов, пассажиры будут обеспечены дополнительным питанием», — говорится в сообщении представителей РЖД.
По данным ведомства, на месте аварии работают восстановительные поезда и бригады энергетиков. Представители РЖД приносят извинения пассажирам за доставленные неудобства.
В аварии на железнодорожном переезде в Пермском крае 15 февраля пострадал водитель грузовика. Его автомобиль заглох на переезде, в результате машину снес грузовой поезд. Машинист поезда применил экстренное торможение и подал сигнал большой громкости, однако столкновение предотвратить не удалось. В результате происшествия погибших нет, опрокидывание вагонов не допущено.
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