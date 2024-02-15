Shot опубликовал список погибших в результате удара ВСУ по Белгороду

Среди погибших при ударах ВСУ по Белгороду был студент из Сирии

Среди погибших есть пенсионерка и преподаватель БелГУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область

В результате ударов украинской армии по Белгородской области погибли семь человек. Среди них студент из Сирии Мохаммад Шенани, который в момент атаки ВСУ находился в магазине «Магнит», преподаватель БелГУ и годовалый ребенок. Также 19 человек были ранены. Telegram-канал Shot опубликовал список скончавшихся людей.

Среди погибших есть годовалая Валентина Ч. Она находилась в коляске, когда осколок от украинского снаряда попал в нее, передает telegram-канал Shot. Также погибли студент Белгородского института культуры из Сирии 20-летний Мохаммад Шенани, преподаватель БелГУ 44-летняя Любовь Губкина и бывший бухгалтер и пенсионерка Екатерина Стреляева.

Кроме того, среди скончавшихся от ударов ВСУ были 67-летний Иван С., 40-летний Дмитрий П. и 80-летняя Людмила Ш. Помимо прочего, пострадало 19 человек.

«Сегодня при террористическом обстреле со стороны ВСУ погиб студент из Сирии Белгородского государственного института искусств и культуры», — передает РИА Новости информацию из пресс-службы вуза. Шенани проходил обучение на факультете социально-культурной и информационно-библиотечной деятельности. В момент обстрела ВСУ он находился в магазине «Магнит».

При этом губернатор области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале официально подтвердил информацию о семи погибших. Он добавил, что еще одна пострадавшая женщина самостоятельно обратилась в городскую больницу № 2 в Белгороде. Так, количество пострадавших увеличилось до 18 человек. Кроме того, четверо пострадавших, среди которых два ребенка, отправлены домой на амбулаторное лечение.