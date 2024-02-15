15 февраля 2024

Белый дом: Россия разрабатывает оружие против спутников

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
В США опасаются российского оружия против спутников Фото:

Россия может вести разработки оружия для уничтожения спутников. Это является угрозой нацбезопасности США. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге.

«Я могу подтвердить, что это связано с противоспутниковыми возможностями, которые разрабатывает Россия», — сказал Джон Кирби журналистам. Однако он уточнил, это не действующие технологии и они «не введены в строй».

Ранее в Кремле ответили на слухи о размещении ядерного оружия РФ в космосе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — это уловка Белого дома.

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Россия может вести разработки оружия для уничтожения спутников. Это является угрозой нацбезопасности США. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге. «Я могу подтвердить, что это связано с противоспутниковыми возможностями, которые разрабатывает Россия», — сказал Джон Кирби журналистам. Однако он уточнил, это не действующие технологии и они «не введены в строй». Ранее в Кремле ответили на слухи о размещении ядерного оружия РФ в космосе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — это уловка Белого дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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