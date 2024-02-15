Белый дом: Россия разрабатывает оружие против спутников

16 февраля 2024 в 00:38 Размер текста - 17 +

В США опасаются российского оружия против спутников Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Россия может вести разработки оружия для уничтожения спутников. Это является угрозой нацбезопасности США. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге. «Я могу подтвердить, что это связано с противоспутниковыми возможностями, которые разрабатывает Россия», — сказал Джон Кирби журналистам. Однако он уточнил, это не действующие технологии и они «не введены в строй». Ранее в Кремле ответили на слухи о размещении ядерного оружия РФ в космосе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — это уловка Белого дома.

Россия может вести разработки оружия для уничтожения спутников. Это является угрозой нацбезопасности США. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге. «Я могу подтвердить, что это связано с противоспутниковыми возможностями, которые разрабатывает Россия», — сказал Джон Кирби журналистам. Однако он уточнил, это не действующие технологии и они «не введены в строй». Ранее в Кремле ответили на слухи о размещении ядерного оружия РФ в космосе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — это уловка Белого дома.