Раненый кабан, вышедший в Перми к КамГЭС, вернулся в лес

В Минприроды Прикамья рассказали о судьбе раненого кабана
Жители Перми заметили раненого кабана у КамГЭС. Он лежал в сугробе два дня. Затем животное ушло в лес. Об этом сообщили представители Минприроды Пермского края.
«На место выезжал охотинспектор. Он отогнал кабана в лес. Животное ушло», — передает perm.aif.ru со ссылкой на представителей ведомства.
Ранее около села Бершетское Пермского района (Пермский край) местные жители заметили на дороге двух лосей. Животные вышли из леса и собирались перейти дорогу.
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