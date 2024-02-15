Раненый кабан, вышедший в Перми к КамГЭС, вернулся в лес

16 февраля 2024 в 01:51 Размер текста - 17 +

В Минприроды Прикамья рассказали о судьбе раненого кабана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Перми заметили раненого кабана у КамГЭС. Он лежал в сугробе два дня. Затем животное ушло в лес. Об этом сообщили представители Минприроды Пермского края. «На место выезжал охотинспектор. Он отогнал кабана в лес. Животное ушло», — передает perm.aif.ru со ссылкой на представителей ведомства. Ранее около села Бершетское Пермского района (Пермский край) местные жители заметили на дороге двух лосей. Животные вышли из леса и собирались перейти дорогу.

Жители Перми заметили раненого кабана у КамГЭС. Он лежал в сугробе два дня. Затем животное ушло в лес. Об этом сообщили представители Минприроды Пермского края. «На место выезжал охотинспектор. Он отогнал кабана в лес. Животное ушло», — передает perm.aif.ru со ссылкой на представителей ведомства. Ранее около села Бершетское Пермского района (Пермский край) местные жители заметили на дороге двух лосей. Животные вышли из леса и собирались перейти дорогу.