15 февраля 2024

Раненый кабан, вышедший в Перми к КамГЭС, вернулся в лес

© Служба новостей «URA.RU»
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Животные. Челябинск, свинья, кабан
В Минприроды Прикамья рассказали о судьбе раненого кабана Фото:

Жители Перми заметили раненого кабана у КамГЭС. Он лежал в сугробе два дня. Затем животное ушло в лес. Об этом сообщили представители Минприроды Пермского края.

«На место выезжал охотинспектор. Он отогнал кабана в лес. Животное ушло», — передает perm.aif.ru со ссылкой на представителей ведомства.

Ранее около села Бершетское Пермского района (Пермский край) местные жители заметили на дороге двух лосей. Животные вышли из леса и собирались перейти дорогу.

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Жители Перми заметили раненого кабана у КамГЭС. Он лежал в сугробе два дня. Затем животное ушло в лес. Об этом сообщили представители Минприроды Пермского края. «На место выезжал охотинспектор. Он отогнал кабана в лес. Животное ушло», — передает perm.aif.ru со ссылкой на представителей ведомства. Ранее около села Бершетское Пермского района (Пермский край) местные жители заметили на дороге двух лосей. Животные вышли из леса и собирались перейти дорогу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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