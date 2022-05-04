Пермяки отмечают, что начали замечать лосей и в других местах края Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Около села Бершетское Пермского района (Пермский край) местные жители заметили на дороге двух лосей. Животные вышли из леса и собирались перейти дорогу. Видео с лосями выложил местный житель в группе «ЧП и ДТП Чрезвычайные происшествия Пермь» во «ВКонтакте».

«Я подумал, что это коровы», — отметил водитель на видео. То, что животные у дороги — лоси, мужчина понял только, когда проехал мимо.

В комментариях один из пользователей отметил, что также видел в том месте лосей: «Рано утром вдоль трассы Бершеть — Пермь видели лосей и маленьких оленей». Другие пользователи сразу начали шутить. «Автостоп у них», — пишет подписчик. Другой комментатор отметил, что парнокопытные также встречались ему и на трассе Березники — Соликамск.

Ранее URA.RU рассказывало, как в Березниках по улицам гулял кабан. Животное, которое оказалось домашним, позже забрали домой хозяева.