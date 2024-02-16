МО: российские войска включают ВСУ похоронный марш через звуковещательные станции

МО: российские войска деморализуют ВСУ похоронным маршем

ВС РФ деморализуют противника с помощью звуковещательной станции Фото: Официальный портал Киева

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие с помощью звуковещательной станции подрывают боевой дух ВСУ, они включают им похоронный марш. Об этом рассказал командир звуковещательной станции с позывным «Дед».

«На данном участке мы включали звук тяжелой гусеничной техники. До этого, когда выдвигались в другие районы, там был похоронный марш на протяжении пяти часов, крики детей, женщин, фамилии погибших военнослужащих ВСУ», — рассказал военнослужащий, его слова передает телеканал «Звезда». Он добавил, что после этого украинские военные не оказывали серьезного сопротивления, а после сдавались.

По словам командира, станция используется как оружие для психологического воздействия и является важным деморализующим фактором для мобилизованных солдат ВСУ. С помощью нее ВС РФ обращаются к противнику и предлагают сдаться, гарантируя жизнь, безопасность и медицинскую помощь, заключил он.

Ранее председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов рассказал, что украинские военные, брошенные в наступление, добровольно сдаются в плен российским войскам. По его словам, в плен сдаются в среднем от двух до пяти военнослужащих ВСУ из-за низкого морального духа, а также отсутствия мотивации погибать за президента Украины Владимира Зеленского, передает «Национальная служба новостей».