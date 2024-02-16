Ночью ВСУ пытались атаковать Белгород с помощью БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон. США. stock, нато, сша, бпла, беспилотник,  stock, дрон
ВС РФ перехватили украинский беспилотник над Белгородом Фото:

Российские силы ПВО перехватили пять украинских беспилотников в небе над российскими территориями. Один беспилотник был направлен на Белгород, еще четыре уничтожили над Черным морем.

«Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА)», — сообщает Минобороны. Информация опубликована в telegram-канале ведомства.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские силы ПВО перехватили пять украинских беспилотников в небе над российскими территориями. Один беспилотник был направлен на Белгород, еще четыре уничтожили над Черным морем. «Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА)», — сообщает Минобороны. Информация опубликована в telegram-канале ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...