Ночью ВСУ пытались атаковать Белгород с помощью БПЛА

ВС РФ перехватили украинский беспилотник над Белгородом Фото: II Marine Expeditionary Force / Lance Cpl. Shawn Valosin

Российские силы ПВО перехватили пять украинских беспилотников в небе над российскими территориями. Один беспилотник был направлен на Белгород, еще четыре уничтожили над Черным морем.

«Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА)», — сообщает Минобороны. Информация опубликована в telegram-канале ведомства.