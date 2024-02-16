Актер Хазанов опроверг свою эмиграцию из России

16 февраля 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Геннадий Хазанов заявил, что не уезжал из России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Артист Геннадий Хазанов не уезжал из России после начала СВО. Об этом он заявил корреспондентам. «Я никуда не уезжал. <…> Я уезжаю, когда у меня каникулы, и возвращаюсь», — сказал Хазанов корреспонденту Shot. Он добавил, что не собирается уезжать и подчеркнул, что работает в России. В августе прошлого года стало известно, что Хазанов уехал из России в Латвию. Сам артист опроверг подобные слухи и заявил, что ездил в другую страну во время летнего отпуска. Издание «Дни.ру» писало, что Хазанов владеет недвижимостью в Латвии.

Артист Геннадий Хазанов не уезжал из России после начала СВО. Об этом он заявил корреспондентам. «Я никуда не уезжал. <…> Я уезжаю, когда у меня каникулы, и возвращаюсь», — сказал Хазанов корреспонденту Shot. Он добавил, что не собирается уезжать и подчеркнул, что работает в России. В августе прошлого года стало известно, что Хазанов уехал из России в Латвию. Сам артист опроверг подобные слухи и заявил, что ездил в другую страну во время летнего отпуска. Издание «Дни.ру» писало, что Хазанов владеет недвижимостью в Латвии.