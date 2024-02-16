Актер Хазанов опроверг свою эмиграцию из России

Геннадий Хазанов заявил, что не уезжал из России
Артист Геннадий Хазанов не уезжал из России после начала СВО. Об этом он заявил корреспондентам.
«Я никуда не уезжал. <…> Я уезжаю, когда у меня каникулы, и возвращаюсь», — сказал Хазанов корреспонденту Shot. Он добавил, что не собирается уезжать и подчеркнул, что работает в России.
В августе прошлого года стало известно, что Хазанов уехал из России в Латвию. Сам артист опроверг подобные слухи и заявил, что ездил в другую страну во время летнего отпуска. Издание «Дни.ру» писало, что Хазанов владеет недвижимостью в Латвии.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.