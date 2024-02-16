Актер Хазанов опроверг свою эмиграцию из России

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Прибытие гостей на церемонию прощания с режиссером Театра «Ленком» Марком Захаровым. Москва, хазанов геннадий
Геннадий Хазанов заявил, что не уезжал из России Фото:

Артист Геннадий Хазанов не уезжал из России после начала СВО. Об этом он заявил корреспондентам.

«Я никуда не уезжал. <…> Я уезжаю, когда у меня каникулы, и возвращаюсь», — сказал Хазанов корреспонденту Shot. Он добавил, что не собирается уезжать и подчеркнул, что работает в России.

В августе прошлого года стало известно, что Хазанов уехал из России в Латвию. Сам артист опроверг подобные слухи и заявил, что ездил в другую страну во время летнего отпуска. Издание «Дни.ру» писало, что Хазанов владеет недвижимостью в Латвии.

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Артист Геннадий Хазанов не уезжал из России после начала СВО. Об этом он заявил корреспондентам. «Я никуда не уезжал. <…> Я уезжаю, когда у меня каникулы, и возвращаюсь», — сказал Хазанов корреспонденту Shot. Он добавил, что не собирается уезжать и подчеркнул, что работает в России. В августе прошлого года стало известно, что Хазанов уехал из России в Латвию. Сам артист опроверг подобные слухи и заявил, что ездил в другую страну во время летнего отпуска. Издание «Дни.ру» писало, что Хазанов владеет недвижимостью в Латвии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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