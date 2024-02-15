В Пермском крае власти продают на торгах завод 19 века и здание бывшей больницы

16 февраля 2024 в 12:49 Размер текста - 17 +

Аукцион по продаже имущества состоится 29 февраля Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Пермском крае выставили на продажу краевое и муниципальное имущество. В списке лотов значатся здание в Красновишерском округе, где ранее располагалась больница и бывший завод в рабочем поселке Сарс, построенный в 19 веке. информация представлена на сайте министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности края. «В поселке Сарс на продажу выставлено кирпичное здание площадью 234,1 кв. метра с земельным участком. В 1859 году здесь началось строительство стекольного завода для производства оконного стекла и стеклянной посуды. Завод начал работу в 1861 году. С течением времени завод был перепрофилирован: после Великой Отечественной войны он стал выпускать продукцию из древесины», — информирует ведомство. Минимущества отмечает, что сооружение можно использовать под музей или мастерскую, связанную со стеклодувным делом. В селе Верх-Язьва Красновишерского городского округа продается здание больницы площадью 732,3 кв. метра с котельной и земельным участком. Начальная стоимость лота: 1 850 430 рублей. Также власти намерены избавиться от помещения бывшей ветеринарной амбулатории в поселке Кормовище и от бывшего ФАП в поселке Мутиха. Аукцион состоится 29 февраля, заявки от участников принимаются до 22 февраля.

В Пермском крае выставили на продажу краевое и муниципальное имущество. В списке лотов значатся здание в Красновишерском округе, где ранее располагалась больница и бывший завод в рабочем поселке Сарс, построенный в 19 веке. информация представлена на сайте министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности края. «В поселке Сарс на продажу выставлено кирпичное здание площадью 234,1 кв. метра с земельным участком. В 1859 году здесь началось строительство стекольного завода для производства оконного стекла и стеклянной посуды. Завод начал работу в 1861 году. С течением времени завод был перепрофилирован: после Великой Отечественной войны он стал выпускать продукцию из древесины», — информирует ведомство. Минимущества отмечает, что сооружение можно использовать под музей или мастерскую, связанную со стеклодувным делом. В селе Верх-Язьва Красновишерского городского округа продается здание больницы площадью 732,3 кв. метра с котельной и земельным участком. Начальная стоимость лота: 1 850 430 рублей. Также власти намерены избавиться от помещения бывшей ветеринарной амбулатории в поселке Кормовище и от бывшего ФАП в поселке Мутиха. Аукцион состоится 29 февраля, заявки от участников принимаются до 22 февраля.