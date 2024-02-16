Депутат Госдумы Останина предложила уставить в РФ статус «Ребенок СВО»

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Партия КПРФ в Рамаде. Екатеринбург , останина нина
Нина Останина заявила о необходимости статуса «Ребенок СВО» Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

На имя премьер-министра России Михаила Мишустина оправлено обращение, которое предлагает присвоить детям, которые пострадал от обстрелов ВСУ, статус «Ребенок СВО». Об этом рассказала глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, которая и написала обращение.

«Мы считаем, что лишения, перенесенные жителями Белгородской области и других территорий, примыкающих к спецоперации, требуют реакции на федеральном уровне. Считаем целесообразным и своевременным рассмотрение вопроса о присвоении пострадавшим детям статуса „Ребенок СВО“», — заявила Нина Останина, ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что специальный статус предполагает оказание необходимой поддержки. Останина призвала Мишустина рассмотреть свое обращение и принять меры по защите подрастающего поколения.

Украина неоднократно наносила удары по мирным объектам России. В результате них погибали и дети.

Ранее ВСУ обстреляли Белгородскую область. Погибли шесть взрослых и один ребенок. Ранеными оказались 20. У шестерых обнаружены осколочные ранения разных частей тела. Армия РФ нанесла ответный удар. Был уничтожен расчет РСЗО Vampire, который атаковал область, сообщает «Ридус».

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На имя премьер-министра России Михаила Мишустина оправлено обращение, которое предлагает присвоить детям, которые пострадал от обстрелов ВСУ, статус «Ребенок СВО». Об этом рассказала глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, которая и написала обращение. «Мы считаем, что лишения, перенесенные жителями Белгородской области и других территорий, примыкающих к спецоперации, требуют реакции на федеральном уровне. Считаем целесообразным и своевременным рассмотрение вопроса о присвоении пострадавшим детям статуса „Ребенок СВО“», — заявила Нина Останина, ее слова приводит РИА Новости. Она отметила, что специальный статус предполагает оказание необходимой поддержки. Останина призвала Мишустина рассмотреть свое обращение и принять меры по защите подрастающего поколения. Украина неоднократно наносила удары по мирным объектам России. В результате них погибали и дети. Ранее ВСУ обстреляли Белгородскую область. Погибли шесть взрослых и один ребенок. Ранеными оказались 20. У шестерых обнаружены осколочные ранения разных частей тела. Армия РФ нанесла ответный удар. Был уничтожен расчет РСЗО Vampire, который атаковал область, сообщает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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