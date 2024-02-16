Общество Депутат Госдумы Останина предложила уставить в РФ статус «Ребенок СВО» 16 февраля 2024 в 21:17 Размер текста - 17 + Нина Останина заявила о необходимости статуса «Ребенок СВО» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область На имя премьер-министра России Михаила Мишустина оправлено обращение, которое предлагает присвоить детям, которые пострадал от обстрелов ВСУ, статус «Ребенок СВО». Об этом рассказала глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, которая и написала обращение. «Мы считаем, что лишения, перенесенные жителями Белгородской области и других территорий, примыкающих к спецоперации, требуют реакции на федеральном уровне. Считаем целесообразным и своевременным рассмотрение вопроса о присвоении пострадавшим детям статуса „Ребенок СВО“», — заявила Нина Останина, ее слова приводит РИА Новости. Она отметила, что специальный статус предполагает оказание необходимой поддержки. Останина призвала Мишустина рассмотреть свое обращение и принять меры по защите подрастающего поколения. Украина неоднократно наносила удары по мирным объектам России. В результате них погибали и дети. Ранее ВСУ обстреляли Белгородскую область. Погибли шесть взрослых и один ребенок. Ранеными оказались 20. У шестерых обнаружены осколочные ранения разных частей тела. Армия РФ нанесла ответный удар. Был уничтожен расчет РСЗО Vampire, который атаковал область, сообщает «Ридус». На имя премьер-министра России Михаила Мишустина оправлено обращение, которое предлагает присвоить детям, которые пострадал от обстрелов ВСУ, статус «Ребенок СВО». Об этом рассказала глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, которая и написала обращение. «Мы считаем, что лишения, перенесенные жителями Белгородской области и других территорий, примыкающих к спецоперации, требуют реакции на федеральном уровне. Считаем целесообразным и своевременным рассмотрение вопроса о присвоении пострадавшим детям статуса „Ребенок СВО“», — заявила Нина Останина, ее слова приводит РИА Новости. Она отметила, что специальный статус предполагает оказание необходимой поддержки. Останина призвала Мишустина рассмотреть свое обращение и принять меры по защите подрастающего поколения. Украина неоднократно наносила удары по мирным объектам России. В результате них погибали и дети. Ранее ВСУ обстреляли Белгородскую область. Погибли шесть взрослых и один ребенок. Ранеными оказались 20. У шестерых обнаружены осколочные ранения разных частей тела. Армия РФ нанесла ответный удар. Был уничтожен расчет РСЗО Vampire, который атаковал область, сообщает «Ридус». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям