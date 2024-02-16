По Белгородской области ударил дрон-камикадзе

16 февраля 2024 в 14:02 Размер текста - 17 +

Беспилотник ударил по Белгородской области Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Dalton Swanbeck Село Пороз в Белгородской областью подверглось атаке беспилотника ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Это произошло на следующий день после атаки ВСУ на торговый центр в Белгороде, в которой погибли 7 человек. «Окраина села Пороз Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — написал губернатор Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что в результате никто не пострадал.

Село Пороз в Белгородской областью подверглось атаке беспилотника ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Это произошло на следующий день после атаки ВСУ на торговый центр в Белгороде, в которой погибли 7 человек. «Окраина села Пороз Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — написал губернатор Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что в результате никто не пострадал.