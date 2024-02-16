По Белгородской области ударил дрон-камикадзе

Беспилотник ударил по Белгородской области
Село Пороз в Белгородской областью подверглось атаке беспилотника ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Это произошло на следующий день после атаки ВСУ на торговый центр в Белгороде, в которой погибли 7 человек.
«Окраина села Пороз Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — написал губернатор Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что в результате никто не пострадал.
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