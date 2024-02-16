По Белгородской области ударил дрон-камикадзе

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Беспилотник ударил по Белгородской области Фото:

Село Пороз в Белгородской областью подверглось атаке беспилотника ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Это произошло на следующий день после атаки ВСУ на торговый центр в Белгороде, в которой погибли 7 человек.

«Окраина села Пороз Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — написал губернатор Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что в результате никто не пострадал.

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Село Пороз в Белгородской областью подверглось атаке беспилотника ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Это произошло на следующий день после атаки ВСУ на торговый центр в Белгороде, в которой погибли 7 человек. «Окраина села Пороз Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — написал губернатор Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что в результате никто не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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