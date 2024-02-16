По факту обстрела Белгородской области возбуждено уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Белгород
СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по статье о террористическом акте по факту обстрела Белгородской области. Об этом рассказали в пресс-службе СК.

«Главным следственным управлением СК России по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сообщили в СК РФ. Там добавили, что 15 февраля город Белгород и Белгородская область были обстреляны вооруженными силами Украины.

Днем в четверг ВСУ атаковали Белгород. В результате погибли 7 человек, включая годовалую девочку. Торговый центр на улице Плеханова, где находятся продуктовый магазин и аптека, получил серьезные повреждения. Также были повреждены здание школы № 42 на улице 60 лет Октября и инфраструктура стадиона. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате обстрела. Он назвал произошедшую атаку жестокой и коварной и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, передают «Дни.ру».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по статье о террористическом акте по факту обстрела Белгородской области. Об этом рассказали в пресс-службе СК. «Главным следственным управлением СК России по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сообщили в СК РФ. Там добавили, что 15 февраля город Белгород и Белгородская область были обстреляны вооруженными силами Украины. Днем в четверг ВСУ атаковали Белгород. В результате погибли 7 человек, включая годовалую девочку. Торговый центр на улице Плеханова, где находятся продуктовый магазин и аптека, получил серьезные повреждения. Также были повреждены здание школы № 42 на улице 60 лет Октября и инфраструктура стадиона. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате обстрела. Он назвал произошедшую атаку жестокой и коварной и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, передают «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...