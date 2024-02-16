По факту обстрела Белгородской области возбуждено уголовное дело

16 февраля 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области/t.me/vvgladkov новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по статье о террористическом акте по факту обстрела Белгородской области. Об этом рассказали в пресс-службе СК. «Главным следственным управлением СК России по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сообщили в СК РФ. Там добавили, что 15 февраля город Белгород и Белгородская область были обстреляны вооруженными силами Украины. Днем в четверг ВСУ атаковали Белгород. В результате погибли 7 человек, включая годовалую девочку. Торговый центр на улице Плеханова, где находятся продуктовый магазин и аптека, получил серьезные повреждения. Также были повреждены здание школы № 42 на улице 60 лет Октября и инфраструктура стадиона. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате обстрела. Он назвал произошедшую атаку жестокой и коварной и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, передают «Дни.ру».

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по статье о террористическом акте по факту обстрела Белгородской области. Об этом рассказали в пресс-службе СК. «Главным следственным управлением СК России по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сообщили в СК РФ. Там добавили, что 15 февраля город Белгород и Белгородская область были обстреляны вооруженными силами Украины. Днем в четверг ВСУ атаковали Белгород. В результате погибли 7 человек, включая годовалую девочку. Торговый центр на улице Плеханова, где находятся продуктовый магазин и аптека, получил серьезные повреждения. Также были повреждены здание школы № 42 на улице 60 лет Октября и инфраструктура стадиона. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате обстрела. Он назвал произошедшую атаку жестокой и коварной и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, передают «Дни.ру».