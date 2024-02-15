ВСУ нанесли удар по Белгороду, ранено 20 человек: главное об СВО к 15 февраля

В результате атаки ВСУ по Белгороду погибло шесть человек

15 февраля 2024 в 21:43 Размер текста - 17 +

В результате обстрела ВСУ были повреждены 34 машины в Белгороде Фото: Николай Гынгазов/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия нанесла новые удары по Белгородской области. В результате погибло шесть человек, в том числе один ребенок. Ранеными оказались 20 человек. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 15 февраля. Атака ВСУ по Белгороду Армия Украины ударила по Белгородской области 15 февраля. В результате погибло шесть человек, в том числе один ребенок. Ранеными оказались 20 человек, четверым была оказана амбулаторная помощь. По данным Минздрава, в больницу было доставлено 16 жителей города. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, у девятерых пострадавших состояние тяжелой степени тяжести, еще у шестерых обнаружены осколочные ранения разных частей тела. Кроме того, погибла годовалая девочка Валентина. По информации Гладкова, она скончалась из-за попадания осколка украинской ракеты в коляску. Помимо прочего, из-за ударов украинской армии в 128 квартирах в городе были выбиты окна, осколки повредили 34 машины. Также в 15 частных домовладениях были выявлены различные повреждения. По словам Гладкова, в поселке Разумное разрушен многоквартирный дом, а в поселке Дубовое от атак пострадали шесть автомобилей и четыре частных домовладения. ВС РФ уничтожили американские бронемашины На купянском направлении военнослужащие танковой армии группировки войск «Запад» с помощью курганских БМП-3 ликвидировали две бронемашины Bradly, которые произведены в США. Об этом сообщил командир бронегруппы с позывным «Вект». Отмечается, что обнаружить скопление живой силы противника удалось с помощью разведчиков, применивших беспилотники. Армия России ударила по заводам, производящим авиадвигатели ВС РФ нанесли удар по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса. На них производились двигатели для воздушных судов, радиооборудование и минометные боеприпасы. Удар был нанесен с помощью высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования, передает «Пятый канал». ВС РФ также атаковали предприятия, которые производили топливо для военной техники ВСУ. Цели российских военных были достигнуты, все объекты уничтожены. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинская армия нанесла новые удары по Белгородской области. В результате погибло шесть человек, в том числе один ребенок. Ранеными оказались 20 человек. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 15 февраля. Армия Украины ударила по Белгородской области 15 февраля. В результате погибло шесть человек, в том числе один ребенок. Ранеными оказались 20 человек, четверым была оказана амбулаторная помощь. По данным Минздрава, в больницу было доставлено 16 жителей города. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, у девятерых пострадавших состояние тяжелой степени тяжести, еще у шестерых обнаружены осколочные ранения разных частей тела. Кроме того, погибла годовалая девочка Валентина. По информации Гладкова, она скончалась из-за попадания осколка украинской ракеты в коляску. Помимо прочего, из-за ударов украинской армии в 128 квартирах в городе были выбиты окна, осколки повредили 34 машины. Также в 15 частных домовладениях были выявлены различные повреждения. По словам Гладкова, в поселке Разумное разрушен многоквартирный дом, а в поселке Дубовое от атак пострадали шесть автомобилей и четыре частных домовладения. На купянском направлении военнослужащие танковой армии группировки войск «Запад» с помощью курганских БМП-3 ликвидировали две бронемашины Bradly, которые произведены в США. Об этом сообщил командир бронегруппы с позывным «Вект». Отмечается, что обнаружить скопление живой силы противника удалось с помощью разведчиков, применивших беспилотники. ВС РФ нанесли удар по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса. На них производились двигатели для воздушных судов, радиооборудование и минометные боеприпасы. Удар был нанесен с помощью высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования, передает «Пятый канал». ВС РФ также атаковали предприятия, которые производили топливо для военной техники ВСУ. Цели российских военных были достигнуты, все объекты уничтожены.