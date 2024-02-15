ВСУ нанесли удар по Белгороду, ранено 20 человек: главное об СВО к 15 февраля

Украинская армия нанесла новые удары по Белгородской области. В результате погибло шесть человек, в том числе один ребенок. Ранеными оказались 20 человек. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 15 февраля.
Атака ВСУ по Белгороду
Армия Украины ударила по Белгородской области 15 февраля. В результате погибло шесть человек, в том числе один ребенок. Ранеными оказались 20 человек, четверым была оказана амбулаторная помощь. По данным Минздрава, в больницу было доставлено 16 жителей города. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, у девятерых пострадавших состояние тяжелой степени тяжести, еще у шестерых обнаружены осколочные ранения разных частей тела.
Кроме того, погибла годовалая девочка Валентина. По информации Гладкова, она скончалась из-за попадания осколка украинской ракеты в коляску.
Помимо прочего, из-за ударов украинской армии в 128 квартирах в городе были выбиты окна, осколки повредили 34 машины. Также в 15 частных домовладениях были выявлены различные повреждения. По словам Гладкова, в поселке Разумное разрушен многоквартирный дом, а в поселке Дубовое от атак пострадали шесть автомобилей и четыре частных домовладения.
ВС РФ уничтожили американские бронемашины
На купянском направлении военнослужащие танковой армии группировки войск «Запад» с помощью курганских БМП-3 ликвидировали две бронемашины Bradly, которые произведены в США. Об этом сообщил командир бронегруппы с позывным «Вект». Отмечается, что обнаружить скопление живой силы противника удалось с помощью разведчиков, применивших беспилотники.
Армия России ударила по заводам, производящим авиадвигатели
ВС РФ нанесли удар по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса. На них производились двигатели для воздушных судов, радиооборудование и минометные боеприпасы. Удар был нанесен с помощью высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования, передает «Пятый канал». ВС РФ также атаковали предприятия, которые производили топливо для военной техники ВСУ. Цели российских военных были достигнуты, все объекты уничтожены.
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