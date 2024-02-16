Минтранс РФ хочет временно запретить встречи и проводы в аэропортах

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Встреча призеров "Золотой Маски" в Екатеринбурге, девушка, аэропорт, турист, чемодан
Минтранс РФ сообщил, меры по допуску в аэропорты будут временными Фото:

В России рассматриваются временные меры по допуску в аэропорты только пассажиров с билетами. Об этом рассказали в Минтрансе РФ.

«Проработка модели ведется во взаимодействии с правоохранительными ведомствами. В частности, допускается введение временных ограничений на допуск в аэропорт лиц, не являющихся пассажирами и не имеющих проездных документов», — рассказали в пресс-службе Минтранса РФ, передает ТАСС.

Отмечается, что такие меры будут временными. Они будут действовать в период наивысшей опасности для воздушной гавани. Если пассажир имеет ограничения по здоровью и ему нужен сопровождающий, это также будет учтено. Такие изменения могут вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

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В России рассматриваются временные меры по допуску в аэропорты только пассажиров с билетами. Об этом рассказали в Минтрансе РФ. «Проработка модели ведется во взаимодействии с правоохранительными ведомствами. В частности, допускается введение временных ограничений на допуск в аэропорт лиц, не являющихся пассажирами и не имеющих проездных документов», — рассказали в пресс-службе Минтранса РФ, передает ТАСС. Отмечается, что такие меры будут временными. Они будут действовать в период наивысшей опасности для воздушной гавани. Если пассажир имеет ограничения по здоровью и ему нужен сопровождающий, это также будет учтено. Такие изменения могут вступить в силу с 1 сентября 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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