Россиян ждет сокращенная рабочая неделя

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Пресс-тур на площадку «Уктус» ОЭЗ «Титановая долина». Екатеринбург, титановая долина, офис
22 февраля рабочий день будет сокращен на час Фото:

В связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества россиян ждет сокращенная рабочая неделя. Она начнется 19 февраля, следует из производственного календаря, утвержденного постановлением правительства РФ.

В этом году праздник выпадает на пятницу. Благодаря этому будет три выходных дня подряд (23,24 и 25 февраля). Рабочий день в четверг, 22 февраля, является предпраздничным, поэтому его сократят на час.

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В связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества россиян ждет сокращенная рабочая неделя. Она начнется 19 февраля, следует из производственного календаря, утвержденного постановлением правительства РФ. В этом году праздник выпадает на пятницу. Благодаря этому будет три выходных дня подряд (23,24 и 25 февраля). Рабочий день в четверг, 22 февраля, является предпраздничным, поэтому его сократят на час.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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