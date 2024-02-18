В мире Европа Пашинян выступил против Москвы на конференции в Мюнхене 19 февраля 2024 в 00:22 Размер текста - 17 + Пашинян высказал свое мнение по поводу конфликта на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Армения не поддерживает Россию в конфликте на Украине. Ереван не является союзником Москвы по этому вопросу. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на конференции по безопасности в Мюнхене. «Я давно говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России. И это наша искренняя позиция», — передает ТАСС заявление Пашиняна. По словам Пашиняна, украинский народ является дружественным гражданам Армении. Он добавил, что сожалеет из-за невозможности повлиять на конфликт между Россией и Украиной. Ранее Пашинян отметил, что не видит преимуществ от присутствия российской военной базы на территории Армении. Он добавил, что ищет новых партнеров взамен России, так как она якобы не выполнила своих союзнических обязательств, передает телеканал «Царьград». Армения не поддерживает Россию в конфликте на Украине. Ереван не является союзником Москвы по этому вопросу. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на конференции по безопасности в Мюнхене. «Я давно говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России. И это наша искренняя позиция», — передает ТАСС заявление Пашиняна. По словам Пашиняна, украинский народ является дружественным гражданам Армении. Он добавил, что сожалеет из-за невозможности повлиять на конфликт между Россией и Украиной. Ранее Пашинян отметил, что не видит преимуществ от присутствия российской военной базы на территории Армении. Он добавил, что ищет новых партнеров взамен России, так как она якобы не выполнила своих союзнических обязательств, передает телеканал «Царьград». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям