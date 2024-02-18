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16 февраля 2024

В ЯНАО отправили в колонию девушку-подростка за наркоторговлю

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, тюрьма, замок, скамья подсудимых, суд, клетка
Несовершеннолетнюю девушку-наркокурьера отправили в колонию Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) суд приговорил несовершеннолетнюю девушку, которая решила подработать курьером по распространению запрещенных веществ, к двум с половиной годам лишения свободы в воспитательной колонии. В декабре 2023 года она была задержана сотрудниками полиции, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

«Несовершеннолетняя девушка, получила предложение от лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, поработать курьером по распространению наркотиков. Она забрала из тайника наркотическое вещество с тем, чтобы сбыть его наркозависимым лицам на территории города. Приговором суда виновной назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в воспитательной колонии», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

При задержании у несовершеннолетней было обнаружено и изъято 18 свертков с синтетическим наркотиком. Покушение на незаконный сбыт происходило с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Расследованием уголовного дела занимались следователи окружного СК.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) суд приговорил несовершеннолетнюю девушку, которая решила подработать курьером по распространению запрещенных веществ, к двум с половиной годам лишения свободы в воспитательной колонии. В декабре 2023 года она была задержана сотрудниками полиции, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Несовершеннолетняя девушка, получила предложение от лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, поработать курьером по распространению наркотиков. Она забрала из тайника наркотическое вещество с тем, чтобы сбыть его наркозависимым лицам на территории города. Приговором суда виновной назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в воспитательной колонии», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. При задержании у несовершеннолетней было обнаружено и изъято 18 свертков с синтетическим наркотиком. Покушение на незаконный сбыт происходило с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Расследованием уголовного дела занимались следователи окружного СК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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