В ЯНАО отправили в колонию девушку-подростка за наркоторговлю

19 февраля 2024 в 10:03 Размер текста - 17 +

Несовершеннолетнюю девушку-наркокурьера отправили в колонию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) суд приговорил несовершеннолетнюю девушку, которая решила подработать курьером по распространению запрещенных веществ, к двум с половиной годам лишения свободы в воспитательной колонии. В декабре 2023 года она была задержана сотрудниками полиции, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Несовершеннолетняя девушка, получила предложение от лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, поработать курьером по распространению наркотиков. Она забрала из тайника наркотическое вещество с тем, чтобы сбыть его наркозависимым лицам на территории города. Приговором суда виновной назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в воспитательной колонии», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. При задержании у несовершеннолетней было обнаружено и изъято 18 свертков с синтетическим наркотиком. Покушение на незаконный сбыт происходило с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Расследованием уголовного дела занимались следователи окружного СК.

В Новом Уренгое (ЯНАО) суд приговорил несовершеннолетнюю девушку, которая решила подработать курьером по распространению запрещенных веществ, к двум с половиной годам лишения свободы в воспитательной колонии. В декабре 2023 года она была задержана сотрудниками полиции, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. «Несовершеннолетняя девушка, получила предложение от лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, поработать курьером по распространению наркотиков. Она забрала из тайника наркотическое вещество с тем, чтобы сбыть его наркозависимым лицам на территории города. Приговором суда виновной назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в воспитательной колонии», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. При задержании у несовершеннолетней было обнаружено и изъято 18 свертков с синтетическим наркотиком. Покушение на незаконный сбыт происходило с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Расследованием уголовного дела занимались следователи окружного СК.