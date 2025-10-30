Каким специалистам без опыта работы платят самые большие зарплаты в ЯНАО

Водители грузового транспорта без опыта получают достойную зарплату в ЯНАО Фото: Илья Московец © URA.RU

В ЯНАО самыми высокооплачиваемыми специалистами без опыта работы в III квартале текущего года стали водители и логисты. О том сколько платят работникам без опыта работы URA.RU рассказали аналитики «Авито Работы».

Водители-экспедиторы

Лидирующую позицию по уровню заработной платы в Ямало-Ненецком автономном округе заняли вакансии водителей-экспедиторов. Средний размер предлагаемого вознаграждения при полной занятости составил 207 286 рублей в месяц, что демонстрирует рост на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. К основным функциональным обязанностям представителей данной профессии относятся транспортировка грузов, подготовка необходимой сопроводительной документации и контроль за сохранностью перевозимой продукции.

Водители грузового транспорта

Вторую строчку рейтинга заняли специалисты по управлению грузовым автотранспортом. Данная категория работников осуществляет транспортировку различных типов грузов, проводит контроль технического состояния используемых транспортных средств и занимается ведением путевой документации. Средний уровень заработной платы при фиксированном рабочем графике достиг 192 500 рублей ежемесячно, продемонстрировав увеличение на 40% в годовом исчислении.

Продолжение после рекламы

Специалисты по логистике

Тройку наиболее высокооплачиваемых профессий, доступных для кандидатов без предварительного опыта работы, замыкают логисты. Представители этой специальности занимаются организацией грузоперевозочных операций, координируют работу транспортных средств и осуществляют оптимизацию логистических процессов. Средний размер предлагаемого вознаграждения за третий квартал текущего года составил 134 500 рублей в месяц, показав прирост в 57%.

Профессии для соискателей без опыта с наибольшим приростом вакансий