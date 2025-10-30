За девять месяцев в УрФО ввели 76% квадратных метров жилья

За девять месяцев 2025 года в Уральском федеральном округе введено более 76% квадратных метров жилой площади. Такая цифра была озвучена Росстатом в ходе Президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, по поручению полпреда в УрФО Артема Жоги в нем принял участие его заместитель Сергей Рындин.

«По данным Росстата, за девять месяцев 2025 года в Уральском федеральном округе введено свыше 6,8 млн кв. м, или 76,1% от плана на 2025 год, установленного в соответствии с федеральным проектом „Жилье“ национального проекта „Инфраструктура для жизни“. Всего по федеральному округу строится 1091 многоквартирный дом площадью 12,7 млн кв. м», — сказано в сообщении полпредства. Также на заседании обсудили вопросы капитального строительства в контексте реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» и федеральных проектов.