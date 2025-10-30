В ЯНАО самыми популярными именами для детей остаются Михаил и София Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самыми популярными именами 2025 года в ЯНАО для новорожденных пока остаются Михаил и София. Данные о распространенных и редких именах опубликованы на платформе службы ЗАГСа.

«В 2025 году новорожденных мальчиков чаще всего называли именами — Михаил (87), Александр (78), Артем (64), Дмитрий (64) и Лев (60). Среди имен девочек лидируют — София (78), Василиса (72), Анна (65), Виктория (64) и Ева (61)», — следует из аналитических материалов.

Среди редких имен для ямальских мальчиков зарегистрированы: Арсамат, Зубаир, Раиль, Халил и Техран. Для девочек — Алисия, Роксана, Фатима-Захра, Айтурган и Дина.

