Греческие имена стали самыми популярными для младенцев в ЯНАО. Скрин

30 октября 2025 в 19:15
В ЯНАО самыми популярными именами для детей остаются Михаил и София

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самыми популярными именами 2025 года в ЯНАО для новорожденных пока остаются Михаил и София. Данные о распространенных и редких именах опубликованы на платформе службы ЗАГСа.

«В 2025 году новорожденных мальчиков чаще всего называли именами — Михаил (87), Александр (78), Артем (64), Дмитрий (64) и Лев (60). Среди имен девочек лидируют — София (78), Василиса (72), Анна (65), Виктория (64) и Ева (61)», — следует из аналитических материалов.

Среди редких имен для ямальских мальчиков зарегистрированы: Арсамат, Зубаир, Раиль, Халил и Техран. Для девочек — Алисия, Роксана, Фатима-Захра, Айтурган и Дина.

Самые популярные имена для новорожденных в ЯНАО

Фото: Портал ЗАГС https://zags.nalog.gov.ru/analytics/names

