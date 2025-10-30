Ямал получит особый кредит на строительство горнолыжного курорта «Рай-Из»

Рай-Из может стать первым горнолыжным курортом России, построенным с нуля (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила казначейский инфраструктурный кредит для Ямала на создание туристического комплекса «Рай-Из». Решение принято на заседании президиума комиссии под руководством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина. Общий объем финансирования проекта составит более 9 млрд рублей, сообщают в окружном правительстве. Уже найден концессионер.

«Дмитрий Артюхов принял участие в заседании президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию под председательством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина. В ходе заседания рассмотрена и одобрена заявка региона на получение казначейского инфраструктурного кредита по программе поддержки субъектов Арктической зоны РФ», — говорится в релизе окружных властей. Кредит предназначен для строительства горнолыжного курорта «Рай-Из» в ЯНАО.

По данным окружных властей, инвестором проекта выступает консорциум Банка ГПБ с участием Азимут Хотелс и СТК Шерегеш. Концессионное соглашение заключено на 30 лет. Строительство объектов первого этапа начнется в 2026 году. "Общий объем поддержки за счет средств казначейского кредита составляет более девяти млрд рублей", — сообщает источник.

Продолжение после рекламы

Инвесторы построят гостиничный комплекс на 320 номеров, 10 километров горнолыжных трасс с подъемниками, объекты питания и развлечений. Ввод курорта в эксплуатацию запланирован на 2028 год. Проект реализуется в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития агломерации Салехард — Лабытнанги на период до 2035 года, утвержденного Правительством РФ 27 октября 2025 года, и Стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года.

Марат Хуснуллин сообщил, что также были утверждены заявки от Нижегородской области, Республики Саха (Якутия) и Республики Карелия. Общий объем одобренного финансирования составил 19,8 миллиарда рублей.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, в свою очередь, отметил, что основная часть многомиллиардных вложений уже одобрена в сентябре на создание внешних инженерных коммуникаций для арктического курорта. А вторая заявка обеспечит создание инфраструктуры горнолыжного комплекса.