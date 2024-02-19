Свердловский рыбак поймал двух осетров весом по 5,5 кило. Фото

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Алексей Текслер на открытии XXIX ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2022». Челябинск , рыба, осетр, агро2022
Рыбак не ожидал выловить в озере такую ценную рыбу Фото:

Житель Свердловской области поймал в озере двух осетров весом по пять с половиной килограммов каждый. Об этом URA.RU рассказали в клубе рыбалки и отдыха «Клевые озерки».

«Мужчина живет в ближайших садах и пришел к нам в воскресенье вечером порыбачить. Ловил на креветку и селедку и поймал двух севрюг. Каждый по пять с половиной килограммов весу», — рассказали на базе.

Там добавили, что рыбак был счастлив, поскольку не ожидал такого богатого улова. Севрюга — рыба из семейства осетровых, которая считается особо ценной. Ее мясо имеет нежный вкус и высоко ценится среди поваров. Цена за килограмм этой рыбы составляет порядка тысячи рублей.

Свердловчанин был счастлив после роскошного улова
Свердловчанин был счастлив после роскошного улова
Фото:

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Житель Свердловской области поймал в озере двух осетров весом по пять с половиной килограммов каждый. Об этом URA.RU рассказали в клубе рыбалки и отдыха «Клевые озерки». «Мужчина живет в ближайших садах и пришел к нам в воскресенье вечером порыбачить. Ловил на креветку и селедку и поймал двух севрюг. Каждый по пять с половиной килограммов весу», — рассказали на базе. Там добавили, что рыбак был счастлив, поскольку не ожидал такого богатого улова. Севрюга — рыба из семейства осетровых, которая считается особо ценной. Ее мясо имеет нежный вкус и высоко ценится среди поваров. Цена за килограмм этой рыбы составляет порядка тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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