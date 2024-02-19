Рыбак не ожидал выловить в озере такую ценную рыбу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Свердловской области поймал в озере двух осетров весом по пять с половиной килограммов каждый. Об этом URA.RU рассказали в клубе рыбалки и отдыха «Клевые озерки».

«Мужчина живет в ближайших садах и пришел к нам в воскресенье вечером порыбачить. Ловил на креветку и селедку и поймал двух севрюг. Каждый по пять с половиной килограммов весу», — рассказали на базе.

Там добавили, что рыбак был счастлив, поскольку не ожидал такого богатого улова. Севрюга — рыба из семейства осетровых, которая считается особо ценной. Ее мясо имеет нежный вкус и высоко ценится среди поваров. Цена за килограмм этой рыбы составляет порядка тысячи рублей.