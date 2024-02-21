Курганцы обсуждают новую систему возврата товаров на Wildberries

В Кургане обсуждают введение новой системы возврата в пунктах выдачи Wildberries. Якобы теперь нужно проверять заказы только до похода в примерочную. В противном случае товар могут не принять. Об этом сообщается корреспонденту URA.RU источники, знакомые с ситуацией.
«Сотрудник утверждает, что теперь все товары должны проверяться на выдаче до ухода в примерочную (не только невозвратное, украшения, косметика). Говорит, мол, не примет обратно ничего, если будет возврат (даже если это куча коробок детской обуви на выбор)», — указано в отзыве одного из клиентов.
Как утверждают покупатели, такое нововведение может увеличить количество, которое клиенты проведут в очередях. Если раньше они стояли по полтора часа и больше, то сейчас, по словам курганцев, время может увеличиться до двух часов. Также покупатели прогнозируют отток клиентов, который уже случался, когда маркетплейс вводил систему платного возврата.
Корреспондент URA.RU направила официальный запрос в пресс-службу маркетплейса. Журналисту ответили, что правила возврата товаров при получении заказов на ПВЗ Wildberries не изменялись. Чтобы убедиться в целостности товара, а также в его соответствии карточке на сайте, сотрудники маркетплейса рекомендуют проверять заказы сразу на стойке пункта выдачи. После примерки одежды менеджеры ПВЗ также производят возврат. В случае обнаружения недостатка в товаре дома, покупатель может создать заявку на проверку товара, после чего возвратить товар на ПВЗ.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане пункт Wildberries оказался перегружен из-за тысячи брелоков. В пункт выдачи заказов тогда поступило около 700 штук, остальная часть должна была поступить позднее.
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