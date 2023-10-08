В Кургане пункт Wildberries оказался перегружен из-за тысячи брелоков. Фото

09 октября 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

Курганец заказал с Wildberries тысячу брелоков с персонажем из мультфильма «Как приручить дракона» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане пункт выдачи заказов Wildberries оказался перегруженным из-за тысячи брелоков, которые поступили на склад. Сообщается, что в данный момент в ПВЗ поступило около 700 штук, остальная часть поступит позднее. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомы с работой пунктов Wildberries в Кургане. «На пункт пришла коробка с брелоками дракона Беззубика из мультфильма „Как приручить дракона“. Всего числится тысяча штук, но на склад пришлось чуть больше 700. Остальные придут позже. Говорят, что на данный момент вышло пять пакетов с обработанными заказами», — делится с URA.RU источник. Сообщается, что сотрудникам пункта Wildberries пришлось вручную обрабатывать каждый брелок. Источник отмечает, что допустимая загруженность ПВЗ составляет 900 товаров. После преодоления этого значения, пояснили журналисту, доставка в пункт будет платной и составит 200 рублей. «Для сотрудников, на мой взгляд, это тяжелый заказ, потому что объекты маленькие и их много. Соответственно, потерять их так же легко, что приведет к штрафам. Также все эти брелоки по правилам нужно помещать на одну ячейку на складе», — пояснил корреспонденту источник. Ранее URA.RU писало, что в Кургане пункты Wildberries рискуют остаться без новых заказов. Причиной такому стала высокая загруженность местных ПВЗ. Пункты из-за этого рискуют быть скрытыми в приложении для заказов с маркетплейса. Курганский пункт завалили заказами с брелоками с персонажем популярного мультфильма Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане пункт выдачи заказов Wildberries оказался перегруженным из-за тысячи брелоков, которые поступили на склад. Сообщается, что в данный момент в ПВЗ поступило около 700 штук, остальная часть поступит позднее. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомы с работой пунктов Wildberries в Кургане. «На пункт пришла коробка с брелоками дракона Беззубика из мультфильма „Как приручить дракона“. Всего числится тысяча штук, но на склад пришлось чуть больше 700. Остальные придут позже. Говорят, что на данный момент вышло пять пакетов с обработанными заказами», — делится с URA.RU источник. Сообщается, что сотрудникам пункта Wildberries пришлось вручную обрабатывать каждый брелок. Источник отмечает, что допустимая загруженность ПВЗ составляет 900 товаров. После преодоления этого значения, пояснили журналисту, доставка в пункт будет платной и составит 200 рублей. «Для сотрудников, на мой взгляд, это тяжелый заказ, потому что объекты маленькие и их много. Соответственно, потерять их так же легко, что приведет к штрафам. Также все эти брелоки по правилам нужно помещать на одну ячейку на складе», — пояснил корреспонденту источник. Ранее URA.RU писало, что в Кургане пункты Wildberries рискуют остаться без новых заказов. Причиной такому стала высокая загруженность местных ПВЗ. Пункты из-за этого рискуют быть скрытыми в приложении для заказов с маркетплейса.