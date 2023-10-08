08 октября 2023

В Кургане пункт Wildberries оказался перегружен из-за тысячи брелоков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт выдачи товаров WALDBERRIES. Курган, wildberries, вайлдберриз, wb
Курганец заказал с Wildberries тысячу брелоков с персонажем из мультфильма «Как приручить дракона» Фото:

В Кургане пункт выдачи заказов Wildberries оказался перегруженным из-за тысячи брелоков, которые поступили на склад. Сообщается, что в данный момент в ПВЗ поступило около 700 штук, остальная часть поступит позднее. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомы с работой пунктов Wildberries в Кургане.

«На пункт пришла коробка с брелоками дракона Беззубика из мультфильма „Как приручить дракона“. Всего числится тысяча штук, но на склад пришлось чуть больше 700. Остальные придут позже. Говорят, что на данный момент вышло пять пакетов с обработанными заказами», — делится с URA.RU источник.

Сообщается, что сотрудникам пункта Wildberries пришлось вручную обрабатывать каждый брелок. Источник отмечает, что допустимая загруженность ПВЗ составляет 900 товаров. После преодоления этого значения, пояснили журналисту, доставка в пункт будет платной и составит 200 рублей. «Для сотрудников, на мой взгляд, это тяжелый заказ, потому что объекты маленькие и их много. Соответственно, потерять их так же легко, что приведет к штрафам. Также все эти брелоки по правилам нужно помещать на одну ячейку на складе», — пояснил корреспонденту источник.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане пункты Wildberries рискуют остаться без новых заказов. Причиной такому стала высокая загруженность местных ПВЗ. Пункты из-за этого рискуют быть скрытыми в приложении для заказов с маркетплейса.

Курганский пункт завалили заказами с брелоками с персонажем популярного мультфильма
Курганский пункт завалили заказами с брелоками с персонажем популярного мультфильма
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В Кургане пункт выдачи заказов Wildberries оказался перегруженным из-за тысячи брелоков, которые поступили на склад. Сообщается, что в данный момент в ПВЗ поступило около 700 штук, остальная часть поступит позднее. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомы с работой пунктов Wildberries в Кургане. «На пункт пришла коробка с брелоками дракона Беззубика из мультфильма „Как приручить дракона“. Всего числится тысяча штук, но на склад пришлось чуть больше 700. Остальные придут позже. Говорят, что на данный момент вышло пять пакетов с обработанными заказами», — делится с URA.RU источник. Сообщается, что сотрудникам пункта Wildberries пришлось вручную обрабатывать каждый брелок. Источник отмечает, что допустимая загруженность ПВЗ составляет 900 товаров. После преодоления этого значения, пояснили журналисту, доставка в пункт будет платной и составит 200 рублей. «Для сотрудников, на мой взгляд, это тяжелый заказ, потому что объекты маленькие и их много. Соответственно, потерять их так же легко, что приведет к штрафам. Также все эти брелоки по правилам нужно помещать на одну ячейку на складе», — пояснил корреспонденту источник. Ранее URA.RU писало, что в Кургане пункты Wildberries рискуют остаться без новых заказов. Причиной такому стала высокая загруженность местных ПВЗ. Пункты из-за этого рискуют быть скрытыми в приложении для заказов с маркетплейса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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