Звезда «Реальных пацанов» Бежанян вступил в конфликт с полицией из-за ДТП

Армен Бежанян намерен отстаивать невиновность водителя Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Пермском крае бизнесмен, депутат думы Осинского городского округа и звезда сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян сообщил, что сотрудники ГИБДД спровоцировали ДТП. По его словам, грузовик с лесом его компании опрокинулся на трассе, после требования полицейских остановиться.

«Едет себе „Урал“ — лесовоз, груженый древесиной. Как вдруг экипаж ГИБДД с включенными маячками и с громкоговорителем, требует остановиться. Водитель прижимается к обочине и опрокидывается — наверное бровка мягкая и не обозначена граница дороги. В итоге сотрудники поинтересовались как водитель и уехали, то есть по факту покинули место ДТП», — описал Бежанян ситуацию в соцсетях. Позже к месту аварии приехал другой экипаж дорожной полиции и составил на водителя грузовика протокол езду по обочине.

В беседе с URA.RU бизнесмен уточнил, что авария произошла вечером 18 февраля. Вытащить машину удалось только сегодня днем. Штраф водителю Бежанян намерен оспаривать. С требованием о возмещении ущерба он пока не обращался, так как его еще нужно подсчитать. URA.RU направило в УГИБДД по Пермскому краю запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него пока не поступил.

Армен Бежанян является учредителем и руководителем ООО «Гослесхоз», которое занимается лесозаготовками. В 2019 году он был избран депутатом городской думы Осы. Всероссийскую популярность бизнесмену принесла роль Арменки в популярном сериале «Реальные пацаны», который стартовал в 2010 году.