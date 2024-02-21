Курганские власти хотят сделать кладбище в Храпово официальным

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес-форум. Курган , депутат, чиновник, документы, папка, губернатор
Депутаты будут рассматривать вопрос на заседании Фото:

Курганские власти предложили сделать образовавшееся в микрорайоне Храпово кладбище официальным. Информация об этом прозвучала на заседании комиссии по развитию городского хозяйства, передает корреспондент URA.RU.

«Часть территориальной зоны городских городских лесов в микрорайоне Храпово изменить на зону ритуального назначения. Это связано с фактическим использованием земельного участка в качестве кладбища», — озвучила на заседании директор департамента архитектуры, строительства и земельных отношения администрация Кургана Нина Юшкова.

Руководитель ведомства также озвучила, что территория используется по кладбище фактически. До этого с властями захоронения не проходили согласования, поэтому, пояснила Юшкова, территорию планируют привести в соответствие. Члены комиссии проголосовали за то, чтобы данный вопрос в дальнейшем рассмотрели депутаты Курганской городской думы.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана собиралась очищать от снега городские кладбища. Это должно коснуться таких захоронений, как «Мусульманское», «Черемухово», «Зайково», «Храпово», «Шепотково», «Глинки», «Рябково», «Старое Рябковское», «Смолинское». Сейчас чиновники ищут подрядчика.

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Курганские власти предложили сделать образовавшееся в микрорайоне Храпово кладбище официальным. Информация об этом прозвучала на заседании комиссии по развитию городского хозяйства, передает корреспондент URA.RU. «Часть территориальной зоны городских городских лесов в микрорайоне Храпово изменить на зону ритуального назначения. Это связано с фактическим использованием земельного участка в качестве кладбища», — озвучила на заседании директор департамента архитектуры, строительства и земельных отношения администрация Кургана Нина Юшкова. Руководитель ведомства также озвучила, что территория используется по кладбище фактически. До этого с властями захоронения не проходили согласования, поэтому, пояснила Юшкова, территорию планируют привести в соответствие. Члены комиссии проголосовали за то, чтобы данный вопрос в дальнейшем рассмотрели депутаты Курганской городской думы. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана собиралась очищать от снега городские кладбища. Это должно коснуться таких захоронений, как «Мусульманское», «Черемухово», «Зайково», «Храпово», «Шепотково», «Глинки», «Рябково», «Старое Рябковское», «Смолинское». Сейчас чиновники ищут подрядчика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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