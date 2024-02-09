Мэрия Кургана очистит от снега городские кладбища

10 февраля 2024 в 09:13 Размер текста - 17 +

Власти Кургана профинансируют очистку от снега городских погостов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Кургана ищут подрядчика, который займется очисткой от снега городских кладбищ. Информация об этом опубликована на портале электронных торгов. «Оказание услуг по уборке снега специальной техникой на территориях кладбищ Кургана. Начальная цена контракта 100 тысяч рублей», — указано в документации на портале «Росэлторг». Согласно документации тендера, очистка снега на погостах будет производиться автогрейдером по заявке мэрии в срок до 31 марта 2024 года. Подрядчик должен будет чистить дороги на кладбищах: «Мусульманское», «Черемухово», «Зайково», «Храпово», «Шепотково», «Глинки», «Рябково», «Старое Рябковское», «Смолинское». Ранее власти Кургана выставили на торги земельный участок для строительства крематория в микрорайоне Зайково. Ежегодную аренду территории оценили в 5,6 миллиона рублей.

Власти Кургана ищут подрядчика, который займется очисткой от снега городских кладбищ. Информация об этом опубликована на портале электронных торгов. «Оказание услуг по уборке снега специальной техникой на территориях кладбищ Кургана. Начальная цена контракта 100 тысяч рублей», — указано в документации на портале «Росэлторг». Согласно документации тендера, очистка снега на погостах будет производиться автогрейдером по заявке мэрии в срок до 31 марта 2024 года. Подрядчик должен будет чистить дороги на кладбищах: «Мусульманское», «Черемухово», «Зайково», «Храпово», «Шепотково», «Глинки», «Рябково», «Старое Рябковское», «Смолинское». Ранее власти Кургана выставили на торги земельный участок для строительства крематория в микрорайоне Зайково. Ежегодную аренду территории оценили в 5,6 миллиона рублей.