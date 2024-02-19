В Пермском крае простились со 100-летим ветераном Великой Отечественной войны

В Пермском крае в возрасте 100 лет умер ветеран ВОВ Иван Казаков

19 февраля 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Ветеранов Великой Отечественной войны становится меньше с каждым годом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Верещагинском городском округе Пермского края скончался ветеран Великой Отечественной войны Иван Казаков. Ему было сто лет, сообщали в администрации муниципалитета. «Не стало нашего ветерана Великой Отечественной война Ивана Семеновича Казакова. Недавно отметил 100-летний юбилей», — говорится на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Иван Казаков сражался на полях Великой Отечественной с августа 1942 года. Он служил на легендарной «Катюше» в составе 440-го минометного дивизиона 314-го Гвардейского полка. Иван Семенович участвовал в боях на Орловско-Курской дуге, освобождал Украину, Польшу, Австрию, Чехословакию и дошел до Берлина. За службу он удостоен ордена Отечественной войны II степени, медалей Жукова, «За Победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За Отвагу», «За боевые заслуги». Иван Казаков на праздновании Дня победы Администрация Верещагинского округа https://vk.com/ver_adm

В Верещагинском городском округе Пермского края скончался ветеран Великой Отечественной войны Иван Казаков. Ему было сто лет, сообщали в администрации муниципалитета. «Не стало нашего ветерана Великой Отечественной война Ивана Семеновича Казакова. Недавно отметил 100-летний юбилей», — говорится на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Иван Казаков сражался на полях Великой Отечественной с августа 1942 года. Он служил на легендарной «Катюше» в составе 440-го минометного дивизиона 314-го Гвардейского полка. Иван Семенович участвовал в боях на Орловско-Курской дуге, освобождал Украину, Польшу, Австрию, Чехословакию и дошел до Берлина. За службу он удостоен ордена Отечественной войны II степени, медалей Жукова, «За Победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За Отвагу», «За боевые заслуги».