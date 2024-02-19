В Комитете Госдумы назвали острой проблему вторичных санкций против России

Депутат ГД Кирьянов: вторичные санкции против РФ — острая проблема

19 февраля 2024 в 18:03 Размер текста - 17 +

ОАЭ приходится проявлять осмотрительность с Россией, заявил Артем Кирьянов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вторичные санкции против России являются острой проблемой. С таким заявлением выступил зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, тем самым отреагировав на прекращение расчетов с РФ со стороны крупных банков Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). «Проблема вторичных санкций сегодня стоит достаточно остро. <…> ОАЭ имеют серьезный внешнеторговый баланс с США», — рассказал Кирьянов в беседе с Lenta.ru. Однако он отметил, что даже серьезные экономические партнеры РФ, такие как Турция, вынуждены проявлять «осмотрительность». По его словам, Россия готова к любому развитию событий в контексте санкционной политики против страны. Ранее стало известно, что крупные банки ОАЭ начали ограничивать операции с Россией. Уточнялось, что платежи не переводятся и в обратную сторону. Кроме того, Эмираты закрыли некоторые счета, собственниками которых являются граждане России.

Вторичные санкции против России являются острой проблемой. С таким заявлением выступил зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, тем самым отреагировав на прекращение расчетов с РФ со стороны крупных банков Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). «Проблема вторичных санкций сегодня стоит достаточно остро. <…> ОАЭ имеют серьезный внешнеторговый баланс с США», — рассказал Кирьянов в беседе с Lenta.ru. Однако он отметил, что даже серьезные экономические партнеры РФ, такие как Турция, вынуждены проявлять «осмотрительность». По его словам, Россия готова к любому развитию событий в контексте санкционной политики против страны. Ранее стало известно, что крупные банки ОАЭ начали ограничивать операции с Россией. Уточнялось, что платежи не переводятся и в обратную сторону. Кроме того, Эмираты закрыли некоторые счета, собственниками которых являются граждане России.