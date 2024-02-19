В Комитете Госдумы назвали острой проблему вторичных санкций против России

Депутат ГД Кирьянов: вторичные санкции против РФ — острая проблема
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ОАЭ приходится проявлять осмотрительность с Россией, заявил Артем Кирьянов Фото:

Вторичные санкции против России являются острой проблемой. С таким заявлением выступил зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, тем самым отреагировав на прекращение расчетов с РФ со стороны крупных банков Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

«Проблема вторичных санкций сегодня стоит достаточно остро. <…> ОАЭ имеют серьезный внешнеторговый баланс с США», — рассказал Кирьянов в беседе с Lenta.ru. Однако он отметил, что даже серьезные экономические партнеры РФ, такие как Турция, вынуждены проявлять «осмотрительность». По его словам, Россия готова к любому развитию событий в контексте санкционной политики против страны.

Ранее стало известно, что крупные банки ОАЭ начали ограничивать операции с Россией. Уточнялось, что платежи не переводятся и в обратную сторону. Кроме того, Эмираты закрыли некоторые счета, собственниками которых являются граждане России.

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Вторичные санкции против России являются острой проблемой. С таким заявлением выступил зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, тем самым отреагировав на прекращение расчетов с РФ со стороны крупных банков Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). «Проблема вторичных санкций сегодня стоит достаточно остро. <…> ОАЭ имеют серьезный внешнеторговый баланс с США», — рассказал Кирьянов в беседе с Lenta.ru. Однако он отметил, что даже серьезные экономические партнеры РФ, такие как Турция, вынуждены проявлять «осмотрительность». По его словам, Россия готова к любому развитию событий в контексте санкционной политики против страны. Ранее стало известно, что крупные банки ОАЭ начали ограничивать операции с Россией. Уточнялось, что платежи не переводятся и в обратную сторону. Кроме того, Эмираты закрыли некоторые счета, собственниками которых являются граждане России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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