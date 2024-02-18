Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с РФ и закрыли счета клиентам

19 февраля 2024 в 04:00 Размер текста - 17 +

Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с РФ Фото: Сергей Леонов © URA.RU Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за риска повторных санкций ограничили расчеты с Россией. Они начали закрывать счета компаниям и физлицам, сообщили бизнесмены, работающие в ОАЭ. «Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с РФ и стали закрывать счета клиентов… Деньги из России не принимают и в обратную сторону платежи не проводят <…> Там продолжают закрывать счета компаниям, собственники которых являются гражданами России, в том числе и по непрозрачным причинам», — пишут «Ведомости». Три бизнесмена с офисами в ОАЭ подтвердили эту информацию. Сложности начались еще до выхода в декабре 2023 года указа президента США о вторичных санкциях, отметили они. После указа Турция и Китай резко поменяли политику в отношении клиентов из России. Тенденцию также подтвердили налоговые и юридические консультанты. Близкий к кабмину источник сообщил, что в правительстве знают о проблеме. Ее считают ее некритичной и решаемой. Крупнейший китайский банк Chouzhou Commercial Bank в начале февраля также прекратил расчеты с клиентами из России. Менеджеры финансового учреждения предупредили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями, пишет «Национальная служба новостей».

Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за риска повторных санкций ограничили расчеты с Россией. Они начали закрывать счета компаниям и физлицам, сообщили бизнесмены, работающие в ОАЭ. «Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с РФ и стали закрывать счета клиентов… Деньги из России не принимают и в обратную сторону платежи не проводят <…> Там продолжают закрывать счета компаниям, собственники которых являются гражданами России, в том числе и по непрозрачным причинам», — пишут «Ведомости». Три бизнесмена с офисами в ОАЭ подтвердили эту информацию. Сложности начались еще до выхода в декабре 2023 года указа президента США о вторичных санкциях, отметили они. После указа Турция и Китай резко поменяли политику в отношении клиентов из России. Тенденцию также подтвердили налоговые и юридические консультанты. Близкий к кабмину источник сообщил, что в правительстве знают о проблеме. Ее считают ее некритичной и решаемой. Крупнейший китайский банк Chouzhou Commercial Bank в начале февраля также прекратил расчеты с клиентами из России. Менеджеры финансового учреждения предупредили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями, пишет «Национальная служба новостей».