18 февраля 2024

Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с РФ и закрыли счета клиентам

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Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, экспо-2020, дубай, оаэ
Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с РФ Фото:

Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за риска повторных санкций ограничили расчеты с Россией. Они начали закрывать счета компаниям и физлицам, сообщили бизнесмены, работающие в ОАЭ.

«Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с РФ и стали закрывать счета клиентов… Деньги из России не принимают и в обратную сторону платежи не проводят <…> Там продолжают закрывать счета компаниям, собственники которых являются гражданами России, в том числе и по непрозрачным причинам», — пишут «Ведомости».

Три бизнесмена с офисами в ОАЭ подтвердили эту информацию. Сложности начались еще до выхода в декабре 2023 года указа президента США о вторичных санкциях, отметили они. После указа Турция и Китай резко поменяли политику в отношении клиентов из России. Тенденцию также подтвердили налоговые и юридические консультанты.

Близкий к кабмину источник сообщил, что в правительстве знают о проблеме. Ее считают ее некритичной и решаемой.

Крупнейший китайский банк Chouzhou Commercial Bank в начале февраля также прекратил расчеты с клиентами из России. Менеджеры финансового учреждения предупредили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями, пишет «Национальная служба новостей».

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Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за риска повторных санкций ограничили расчеты с Россией. Они начали закрывать счета компаниям и физлицам, сообщили бизнесмены, работающие в ОАЭ. «Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с РФ и стали закрывать счета клиентов… Деньги из России не принимают и в обратную сторону платежи не проводят <…> Там продолжают закрывать счета компаниям, собственники которых являются гражданами России, в том числе и по непрозрачным причинам», — пишут «Ведомости». Три бизнесмена с офисами в ОАЭ подтвердили эту информацию. Сложности начались еще до выхода в декабре 2023 года указа президента США о вторичных санкциях, отметили они. После указа Турция и Китай резко поменяли политику в отношении клиентов из России. Тенденцию также подтвердили налоговые и юридические консультанты. Близкий к кабмину источник сообщил, что в правительстве знают о проблеме. Ее считают ее некритичной и решаемой. Крупнейший китайский банк Chouzhou Commercial Bank в начале февраля также прекратил расчеты с клиентами из России. Менеджеры финансового учреждения предупредили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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