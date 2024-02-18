Черноморские моряки получили помощь из ЯНАО
Ямальцы передали комплекты тактического снаряжения на большой десантный корабль Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщает департамент внешних связей ЯНАО.
«Ямал передал экипажу подшефного корабля комплекты тактического снаряжения. Средства индивидуальной защиты и видеонаблюдения, а также тепловизоры доставили в Севастополь на большой десантный корабль», — сообщает telegram-канал «Ямал объединяет».
Ямал подписал соглашение о шефской помощи с Черноморским флотом в 2001 году. Округ помогает военным подразделениям, предоставляя специальное снаряжение и оборудование. Кроме военной помощи, реализуются и гуманитарные проекты.
Ямальцы доставили тактическое снаряжение на корабль в Севастополь
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