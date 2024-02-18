18 февраля 2024

Ямальцы отвезли тактическое снаряжение на корабль Черноморского флота. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Черноморские моряки получили помощь из ЯНАО Фото:

Ямальцы передали комплекты тактического снаряжения на большой десантный корабль Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщает департамент внешних связей ЯНАО.

«Ямал передал экипажу подшефного корабля комплекты тактического снаряжения. Средства индивидуальной защиты и видеонаблюдения, а также тепловизоры доставили в Севастополь на большой десантный корабль», — сообщает telegram-канал «Ямал объединяет».

Ямал подписал соглашение о шефской помощи с Черноморским флотом в 2001 году. Округ помогает военным подразделениям, предоставляя специальное снаряжение и оборудование. Кроме военной помощи, реализуются и гуманитарные проекты.

Ямальцы доставили тактическое снаряжение на корабль в Севастополь
Ямальцы доставили тактическое снаряжение на корабль в Севастополь
Фото:

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Ямальцы передали комплекты тактического снаряжения на большой десантный корабль Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщает департамент внешних связей ЯНАО. «Ямал передал экипажу подшефного корабля комплекты тактического снаряжения. Средства индивидуальной защиты и видеонаблюдения, а также тепловизоры доставили в Севастополь на большой десантный корабль», — сообщает telegram-канал «Ямал объединяет». Ямал подписал соглашение о шефской помощи с Черноморским флотом в 2001 году. Округ помогает военным подразделениям, предоставляя специальное снаряжение и оборудование. Кроме военной помощи, реализуются и гуманитарные проекты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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