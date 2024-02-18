Ямальцы отвезли тактическое снаряжение на корабль Черноморского флота. Фото

19 февраля 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

Черноморские моряки получили помощь из ЯНАО Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Ямальцы передали комплекты тактического снаряжения на большой десантный корабль Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщает департамент внешних связей ЯНАО. «Ямал передал экипажу подшефного корабля комплекты тактического снаряжения. Средства индивидуальной защиты и видеонаблюдения, а также тепловизоры доставили в Севастополь на большой десантный корабль», — сообщает telegram-канал «Ямал объединяет». Ямал подписал соглашение о шефской помощи с Черноморским флотом в 2001 году. Округ помогает военным подразделениям, предоставляя специальное снаряжение и оборудование. Кроме военной помощи, реализуются и гуманитарные проекты. Ямальцы доставили тактическое снаряжение на корабль в Севастополь Фото: telegram-канал «Ямал объединяет» — https://t.me/interyamal/2925

Ямальцы передали комплекты тактического снаряжения на большой десантный корабль Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщает департамент внешних связей ЯНАО. «Ямал передал экипажу подшефного корабля комплекты тактического снаряжения. Средства индивидуальной защиты и видеонаблюдения, а также тепловизоры доставили в Севастополь на большой десантный корабль», — сообщает telegram-канал «Ямал объединяет». Ямал подписал соглашение о шефской помощи с Черноморским флотом в 2001 году. Округ помогает военным подразделениям, предоставляя специальное снаряжение и оборудование. Кроме военной помощи, реализуются и гуманитарные проекты.