Челябинские семьи массово арендуют квартиры-студии. Инфографика

19 февраля 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

В 2023 году стоимость долгосрочной аренды поднялась на 43% до 20 тысяч рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Челябинске в 2023 году спрос на квартиры-студии вырос на 38%. При этом предложение таких объектов на рынке долгосрочной аренды за год увеличилось на 18%, а средняя ставка найма поднялась на 43% — до 20 тысяч рублей. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске в 2023 году спрос на аренду студий вырос на 38%. При этом предложение таких объектов на рынке долгосрочной аренды за год увеличилось на 18%, а средняя ставка найма поднялась на 43% — до 20 тысяч рублей», — сообщается на сайте. В целом по России за 2023 год спрос на аренду студий в России вырос на 19%. Одновременно с этим увеличилась доля предложения студий на рынке аренды — с 11,5% до 13,6%. При этом больше всего компактных квартир в аренду предлагают в Сочи, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Кстати, зимой 2024 года проще всего снять студию в Сочи — в этом городе 38% от всех предложений в аренду составляют квартиры такого формата. Как прокомментировал ситуацию Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости», рост спроса и цен на аренду сформировался из-за того, что на фоне растущей популярности арендных квартир остаются в основном более дорогие объекты. И, видя в среднем более высокие цены, некоторые арендаторы снижают требования к количеству комнат и площади объектов. То есть студиями сегодня интересуются в том числе и те, кто в 2023 году вероятнее искал бы однокомнатные квартиры. И такой двойной спрос снова подталкивает к росту средних цен на компактное жилье. В среднем стоимость долгосрочной аренды квартир-студий в Челябинске выросла до 20 тысяч рублей Инфографика: «Авито Недвижимость» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске в 2023 году спрос на квартиры-студии вырос на 38%. При этом предложение таких объектов на рынке долгосрочной аренды за год увеличилось на 18%, а средняя ставка найма поднялась на 43% — до 20 тысяч рублей. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске в 2023 году спрос на аренду студий вырос на 38%. При этом предложение таких объектов на рынке долгосрочной аренды за год увеличилось на 18%, а средняя ставка найма поднялась на 43% — до 20 тысяч рублей», — сообщается на сайте. В целом по России за 2023 год спрос на аренду студий в России вырос на 19%. Одновременно с этим увеличилась доля предложения студий на рынке аренды — с 11,5% до 13,6%. При этом больше всего компактных квартир в аренду предлагают в Сочи, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Кстати, зимой 2024 года проще всего снять студию в Сочи — в этом городе 38% от всех предложений в аренду составляют квартиры такого формата. Как прокомментировал ситуацию Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости», рост спроса и цен на аренду сформировался из-за того, что на фоне растущей популярности арендных квартир остаются в основном более дорогие объекты. И, видя в среднем более высокие цены, некоторые арендаторы снижают требования к количеству комнат и площади объектов. То есть студиями сегодня интересуются в том числе и те, кто в 2023 году вероятнее искал бы однокомнатные квартиры. И такой двойной спрос снова подталкивает к росту средних цен на компактное жилье.