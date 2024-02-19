Болеть на Спартакиаду РФ в Челябинск приехали свердловчане и жители Башкортостана

«МегаФон»: болельщиками Спартакиады РФ в Челябинске стали свердловчане и уфимцы

19 февраля 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Болеть за спортивных кумиров приехали в основном свердловчане и уфимцы Фото: Алексей Казанцев © URA.RU новость из сюжета Спартакиада РФ в Челябинской области Поболеть за участников Спартакиады РФ по зимним видам спорта в Челябинскую область в основном прибыли жители Свердловской области и Башкортостана. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон», выяснить регионы проживания помогли обезличенные данные. «Наибольший интерес соревнования биатлонистов вызвали у соседей — свердловчан и уфимцев. Также в числе главных спортивных болельщиков оказались гости из Нижнего Новгорода, Москвы, Ханты-Мансийска, Казани, Самары и Санкт-Петербурга», — рассказали URA.RU в «МегаФоне». Аналитики выявили, что некоторые зрители, чтобы поболеть, преодолели тысячи километров. Люди прибыли из Краснодара, Ингушетии, Липецка и Дагестана. При этом наиболее разговорчивыми болельщиками соревнований стали гости из Свердловской области. В среднем они звонили по два раза в час. В то же время самыми интернет-активными гостями стали жители Москвы и Подмосковья, которые чаще всего отправляли фото и видео с места событий в мессенджерах. В среднем один пользователь потребил объем трафика, сопоставимый с отправкой более 200 сообщений в Telegram. Специалисты «МегаФона» заранее побеспокоились, чтобы скорость интернета была не ниже 30 мегабит в секунду. На ледовой арене «Трактор» были установлены высокоемкие базовые станции, отметил технический руководитель компании в регионе Виталий Сироткин. Также в январе оборудование модернизировали на горнолыжных курортах и более чем 8 пунктах области. Спартакиада завершилась 18 февраля. Она проходила в пяти городах региона. Для восьми видов спорта было задействовано шест спортобъектов. Медали для призеров и победителей изготовили в компании «АиР» Златоуста. Аналоги «черных ножей» военных лет в качестве подарков спортсменам выполнили мастера Златоустовской оружейной фабрики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поболеть за участников Спартакиады РФ по зимним видам спорта в Челябинскую область в основном прибыли жители Свердловской области и Башкортостана. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон», выяснить регионы проживания помогли обезличенные данные. «Наибольший интерес соревнования биатлонистов вызвали у соседей — свердловчан и уфимцев. Также в числе главных спортивных болельщиков оказались гости из Нижнего Новгорода, Москвы, Ханты-Мансийска, Казани, Самары и Санкт-Петербурга», — рассказали URA.RU в «МегаФоне». Аналитики выявили, что некоторые зрители, чтобы поболеть, преодолели тысячи километров. Люди прибыли из Краснодара, Ингушетии, Липецка и Дагестана. При этом наиболее разговорчивыми болельщиками соревнований стали гости из Свердловской области. В среднем они звонили по два раза в час. В то же время самыми интернет-активными гостями стали жители Москвы и Подмосковья, которые чаще всего отправляли фото и видео с места событий в мессенджерах. В среднем один пользователь потребил объем трафика, сопоставимый с отправкой более 200 сообщений в Telegram. Специалисты «МегаФона» заранее побеспокоились, чтобы скорость интернета была не ниже 30 мегабит в секунду. На ледовой арене «Трактор» были установлены высокоемкие базовые станции, отметил технический руководитель компании в регионе Виталий Сироткин. Также в январе оборудование модернизировали на горнолыжных курортах и более чем 8 пунктах области. Спартакиада завершилась 18 февраля. Она проходила в пяти городах региона. Для восьми видов спорта было задействовано шест спортобъектов. Медали для призеров и победителей изготовили в компании «АиР» Златоуста. Аналоги «черных ножей» военных лет в качестве подарков спортсменам выполнили мастера Златоустовской оружейной фабрики.