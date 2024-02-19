Украинские СМИ рассказали о жизни российского летчика-предателя перед его смертью

«Украинская правда»: перед смертью летчик Кузьминов пригласил в гости бывшую
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Открытие Саур-Могилы. ДНР, Саур-Могила , ми-8, сво
Угнавшему вертолет Максиму Кузьминову предлагали остаться на Украине, сообщили в ГУР Фото:
новость из сюжета
Российский летчик-предатель угнал на Украину вертолет Ми-8

Российский пилот Максим Кузьминов, перешедший на сторону Киева и найденный мертвым в Испании, перед смертью пригласил к себе домой свою бывшую девушку. Об этом написали в украинских СМИ со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Украины.

«Он решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь [на Украине]. Из того, что знаем: пригласил свою бывшую к себе, и его нашли застреленным», — передает слова источника издание «Украинская правда».

Ранее в СМИ появилась информации об обнаружении тела Кузьминова с множеством пулевых отверстий. Позже информацию о смерти летчика-перебежчика подтвердили в украинской разведке. Также сообщалось, что недалеко от места убийства нашли сгоревшее авто, на которой могли сбежать убийцы.

Кузьминов угнал вертолет Ми-8 для ВСУ в 2023 году. Тогда на Борту были двое членов экипажа, которые позже были убиты.

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Российский пилот Максим Кузьминов, перешедший на сторону Киева и найденный мертвым в Испании, перед смертью пригласил к себе домой свою бывшую девушку. Об этом написали в украинских СМИ со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Украины. «Он решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь [на Украине]. Из того, что знаем: пригласил свою бывшую к себе, и его нашли застреленным», — передает слова источника издание «Украинская правда». Ранее в СМИ появилась информации об обнаружении тела Кузьминова с множеством пулевых отверстий. Позже информацию о смерти летчика-перебежчика подтвердили в украинской разведке. Также сообщалось, что недалеко от места убийства нашли сгоревшее авто, на которой могли сбежать убийцы. Кузьминов угнал вертолет Ми-8 для ВСУ в 2023 году. Тогда на Борту были двое членов экипажа, которые позже были убиты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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